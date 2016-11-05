۵۰ نیروی جدید در سازمان آتش نشانی همدان مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بیاناتی ظهر شنبه در مراسم اختتامیه اولین دوره آموزشی آتش نشانان همدانی اظهارداشت: با پایان اولین دوره آموزش تخصصی آتش نشانان ۵۰ نیروی جدید از امروز شنبه ۱۵ آبان کار خودرا در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان آغاز کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با ابراز رضایت از روند آموزش نیروهای جدید تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت شغل آتش نشانی آموزش ها منوط به دوره خاصی نیست و به طور مستمر در طول خدمت یک آتش نشان ادامه دارد.

بیاناتی با تاکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط در کار آتش نشانی اظهار داشت: نیروهای جدید باید با رعایت دقیق قوانین و انضباط اداری و با تمام وجود وظیفه خطیر حفاظت از جان و مال شهروندان را انجام دهند.

وی با بیان اینکه شغل آتش نشانی جایگاه ارزشمندی در بین آحاد مردم دارد و آتش نشانان نباید هیچ ماموریتی را دست کم بگیرند از آنان خواست حتی در برابر برخوردهای نامناسب برخی از شهروندان در زمان وقوع حادثه رفتار توام با احترام داشته باشند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان با بیان اینکه این دوره آموزشی از ۲۰شهریور آغاز شده و به مدت ۴۵ روز ادامه داشته است، افزود: آموزش رفتار فردی و اجتماعی، آشنایی با وظایف آتش نشانی، اصول اطفا حریق و امداد و نجات، کار با تجهیزات و ماشین الات آتش نشانی و شیوه های نگهداری از اموال از جمله سرفصل های اصلی این دوره آموزشی بوده است.