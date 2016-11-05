تکمیل شبکه بهداشت کلانشهرها فقط معطل تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در آیین تکمیل شبکه مراقبت های نوین سلامت در کلانشهرها که در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: شبکه بهداشت در روستاهای کشور از سال ۵۳ با بهورزان در استان آذربایجان غربی آغاز شد و بعد از انقلاب اسلامی نیز گسترش یافت و یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی شد.

وی با اشاره به راهسازی، فراهم کردن آب، برق، گاز، تلفن، تلفن همراه و ارتقای دانش مردم روستاها، خاطرنشان کرد: این عوامل در کاهش بار بیماری ها موثر بود اما در واقع، حضور بهورزان و تکمیل شبکه بهداشت، در پیشگیری از مرگ و میر مردم بسیار مهم و موثر بود اما فقط ۲۳ میلیون نفر از روستاییان خدمات بهداشتی را به صورت فعال دریافت می کردند و این شبکه در سطح روستاها متوقف شد.

هاشمی با بیان اینکه به ازای هر ۳ هزار نفر ایرانی، یک مراقب سلامت معادل بهورز روستایی، بکار گرفته شد، افزود: دو هزار و ۵۰۰ خانه بهداشت، ۳ هزار و ۶۶۴ پایگاه سلامت و یک هزار و ۲۸۳ مرکز جامع خدمات سلامت در کشور ساخته شد و ۱۹ هزار نفر برای این مرکز بکار گرفته شدند که هیچ یک از آنها ردیف استخدامی نداشتند و در قالب خرید خدمت، به ارائه خدمات پرداختند اما در حوزه درمان، با وجود ایجاد ده هزار تخت بیمارستانی جدید، هنوز نتوانسته ایم یک دهم نیروهای بکار گرفته در حوزه بهداشت را بکار بگیریم.

وزیر بهداشت ضمن انتقاد از افرادی که اقدامات وزارت بهداشت را تنها منحصر به حوزه درمان عنوان می کنند، تاکید کرد: دیروز در جلسه ای بودیم که اعلام می کردند در زمان قبل از مسئولیت ما، ۷۰۰ قلم دارو کمبود داشتیم و حتی برای تامین قرص سرماخوردگی نیز با مشکل روبرو بودیم بنابراین طبیعی بود که باید از حوزه درمان، دارو و بهسازی و نوسازی فضاهای درمانی و اورژانس، کار خود را آغاز می کردیم اما امروز، بزرگان حوزه بهداشت، عنوان می کنند که اقدامات دو سال و نیم اخیر، معجزه و باور نکردنی است.

هاشمی با اشاره به افزایش بودجه سرانه بهداشت از ۲۳ به ۹۶ هزار تومان در وزارت بهداشت، اظهار داشت: افزایش ۴ برابری بودجه سرانه نشان دهنده توجه ویژه مسئولان وزارت بهداشت به حوزه بهداشت است و معتقدیم که اگر پیشگیری نباشد، نمی توان سلامت ایرانیان را تامین کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم توجه تمام مسئولان و رسانه های کشور به حوزه سلامت، یادآور شد: اگر سلامت مورد توجه و اولویت مسئولان و رسانه ها باشد، توانمندی مردم در تامین سلامت خود افزایش می یابد که این، بزرگترین خدمت به کشور است زیرا بدون افراد سالم و تندرست، نمی توان انتظار رشد و پیشرفت کشور را داشت.

هاشمی تصریح کرد: استان های خراسان رضوی و قم به دلیل ماهیت مذهبی و تقدسی که برای مردم و مسلمانان دارند، اهمیت زیادی دارد و مساله حاشیه نشینی در مشهد، یکی از دغدغه های اصلی مسئولان ارشد کشور و نظام است که بر تکریم و مراقبت از آنها تاکید دارند.

وزیر بهداشت تکمیل شبکه بهداشت شهری را پوسته دانست که باید محتوای آن هم فراهم شود گفت: در حال حاضر برخی از مراکز بهداشتی در کشور استیجاری هستند و با کمک استانداران و شهرداران و مسئولان محلی با تامین زمین مورد نیاز، وزارت بهداشت با کمک خیرین سلامت در طول یک سال و نیم این مراکز را خواهند ساخت اما محتوا که همان بهورزان و مراقبان سلامت هستند، اهمیت بسیار زیادی دارد.

هاشمی تصریح کرد: رئیس سازمان بهداشت جهانی در سفر به ایران، با یکی از بهورزان خانم ایرانی روبرو شده بود و به دلیل احاطه وی به حوزه بهداشت منطقه تحت پوشش خود، دست این بهورز ایرانی را بوسیده بود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در سفری که به یکی از محروم ترین روستاهای شمال خوزستان به نام جنگه داشتم، بهورزی را دیدم که تمام افراد آن منطقه را از نظر بیماری هایی مانند دیابت، فشار خون، مصرف دارو، ماه و روز بارداری و سلامت را بهتر از افراد خانواده خودشان می شناخت و منطقه تحت پوشش آن بسیار زیاد بود که جاده هم نداشت و مجبور بود برای رسیدگی به ۴ مادر باردار، با پای پیاده به آن مناطق برود در حالی که رفت و آمد وی ۴ روز طول می کشید و ما از بهورزان و مراقبان سلامت انتظار این گونه ارائه خدمات را داریم.

هاشمی با بیان اینکه بنا نداریم بجای مراقب سلامت کارمند اضافه کنیم، افزود: برای ما ساعات کار مراقبان سلامت مهم نیست بلکه تشکیل پرونده سلامت برای ما مهم است و به ازای تشکیل پرونده به مراقبان، پرداخت عملکردی داشته باشیم زیرا نتیجه اقدامات و اثربخشی و بهبود شاخص هایی مانند کنترل فشارخون، دیابت و بیماری های غیرواگیر برای ما مهم تر از ساخت مراکز و بکارگیری نیروهای کارمند است.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بر روی آموزش مراقبان سلامت، یادآور شد: مراقبان سلامت بر خلاف بهورزان، استخدام نیستند و در قالب خرید خدمت بکار گرفته شده اند بنابراین معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی می توانند آن ها را پالایش کنند و بهترین هایشان را در سیستم نگه دارند زیرا وزارت بهداشت باید سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر را اجرا کند.

هاشمی ضمن ابراز تاسف از مرگ ۵۰ درصد از ایرانیان به دلیل سکته های مغزی و قلبی و بی اطلاعی ۵۰ درصد از مردم از فشار خون خود، گفت: وجود این آمارها به دلیل ضعف ما و البته خدمات خارج از حوزه بهداشت در گذشته است اما امیدوارم با تکمیل شبکه بهداشت شهری و در برنامه ریزی بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله، بتوانیم تغییری عمیق در سبک زندگی مردم ایجاد کنیم و اقدامات حوزه بهداشت هم نمی تواند نمایشی باشد بلکه باید برای تغییر رفتار و سبک زندگی مردم، برنامه ریزی بلند مدت کنیم.

وزیر بهداشت در پایان یادآور شد: اگر شبکه بهداشت در کشور کارآمد و فعال باشد نباید شاهد ۵۰ درصد از مرگ ایرانی ها به دلیل بیماری های غیرواگیر باشیم و در حاشیه مشهد برای کاهش آسیب های اجتماعی باید به میزان لزوم، کارشناسان سلامت روان را برای مراکز سلامت به کار بگیریم.