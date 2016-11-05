  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

معاون استاندار کرمانشاه:

استان کرمانشاه در پهنه‌ای با خطر بالای زلزله قرار دارد

استان کرمانشاه در پهنه‌ای با خطر بالای زلزله قرار دارد

کرمانشاه- معاون امور عمرانی و استانداری کرمانشاه گفت:استان کرمانشاه در پهنه‌ای با خطر بالای زلزله قرار دارد و نقاط بسیار معدودی در استان هستند که خطر متوسط زلزله را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی که با موضوع بررسی سند کوتاه مدت شهرستان کرمانشاه و چالش‌های آن در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: قطار شهری یک قابلیت برای این شهر به شمار می‌آید.

نیک کردار با اشاره به چالش‌های شهر کرمانشاه گفت: در زمینه توسعه گردشگری با عدم وجود هتل و شهربازی مدرن مواجهیم همچنین مرکز تجاری وگذران اوقات فراغت کم داریم.

وی از وجود ۴۰۰ هزار حاشیه نشین در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از ۲۵۰ هزار حاشیه نشین در شهر کرمانشاه سکونت دارند.

نیک کردار افزود: استان کرمانشاه در مجموع در پهنه‌ای با خطر بالای زلزله قرار دارد و نقاط بسیار معدودی در استان هستند که خطر متوسط زلزله را دارند و عمده نقاط استان در پهنه ‌با خطر بالای زلزله است.

وی عدم توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری ترافیکی و وجود گره‌های ترافیکی را از چالش‌های شهر کرمانشاه دانست.

نیک کردار بافت‌های نابسامان یا ناکارآمد شهری را از دیگر چالش‌های شهر عنوان کرد و افزود: ۱۱۲۸ هکتار انواع بافت مسئله‌دار شامل سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده داریم.

معاون امور عمرانی و استانداری کرمانشاه افزود: واحدهای کوچک دامداری نه تنها چالش شهر کرمانشاه نیست بلکه قابلیت محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: ما به لحاظ ترافیک مشکل داریم و طرح جامع حمل و نقل ترافیک نیز در دست اجرا است و تقاطع‌های غیرهمسطح را در برنامه داریم.

کد مطلب 3816006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها