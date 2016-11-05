به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نیک کردار امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی که با موضوع بررسی سند کوتاه مدت شهرستان کرمانشاه و چالش‌های آن در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: قطار شهری یک قابلیت برای این شهر به شمار می‌آید.

نیک کردار با اشاره به چالش‌های شهر کرمانشاه گفت: در زمینه توسعه گردشگری با عدم وجود هتل و شهربازی مدرن مواجهیم همچنین مرکز تجاری وگذران اوقات فراغت کم داریم.

وی از وجود ۴۰۰ هزار حاشیه نشین در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از ۲۵۰ هزار حاشیه نشین در شهر کرمانشاه سکونت دارند.

نیک کردار افزود: استان کرمانشاه در مجموع در پهنه‌ای با خطر بالای زلزله قرار دارد و نقاط بسیار معدودی در استان هستند که خطر متوسط زلزله را دارند و عمده نقاط استان در پهنه ‌با خطر بالای زلزله است.

وی عدم توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری ترافیکی و وجود گره‌های ترافیکی را از چالش‌های شهر کرمانشاه دانست.

نیک کردار بافت‌های نابسامان یا ناکارآمد شهری را از دیگر چالش‌های شهر عنوان کرد و افزود: ۱۱۲۸ هکتار انواع بافت مسئله‌دار شامل سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت فرسوده داریم.

معاون امور عمرانی و استانداری کرمانشاه افزود: واحدهای کوچک دامداری نه تنها چالش شهر کرمانشاه نیست بلکه قابلیت محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: ما به لحاظ ترافیک مشکل داریم و طرح جامع حمل و نقل ترافیک نیز در دست اجرا است و تقاطع‌های غیرهمسطح را در برنامه داریم.