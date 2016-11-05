به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، علی اکبر صالحی در نشست خبری مشترک با مدیرکل ایتر در سازمان انرژی اتمی گفت: براساس پیوست ۳ برجام که ناظر بر همکاری های ۵+۱ باکشورمان در زمینه همکاری های فناورانه بویژه فناوری گداخت است به موضوع ایتر و همکاری های ما با آن اشاره شده است.

صالحی با اشاره به امضای سند محرمانه ماندن اطلاعات دو طرف در نشست امروز با مدیرکل ایتر افزود: توافق نامه دیگری مربوط به جزئیات همکاری های ایران و ایتر آماده شده است که باید بیشتر بررسی شود اما امیدواریم تا چند هفته آینده به امضا برسد.

وی گفت: آقای بیگو به فرانسه بازمی گردد و موضوع را در شورای ایتر مطرح می کند و گرچه پیشتر رایزنی هایی برای عضویت رسمی کشورمان در این پروژه بین المللی شده است اما این آخرین گزارشی خواهد بود که به شورای ایتر ارائه خواهد شد و براساس آن ما رسما به این پروژه می پیوندیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد: اگر همه چیز به همین سرعت پیش برود تا پایان سال ۲۰۱۶ رسما بعنوان عضو ایتر به این پروژه می پیوندیم و همکاری هایمان را آغاز می کنیم هرچند همکاری های مشاوره ای آغاز شده است.

صالحی پروژه ایتر را پروژه ای حیاتی و محوری و پاسخ نهایی بشر به تامین انرژی مادام العمر دانست و افزود: فعالیت ما در این پروژه محوری با تایید و توصیه موکد رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور در حال انجام است که طبق پیوست برجام در آن مشارکت جدی و فعال خواهیم داشت.

وی با اشاره به فعالیت پژوهشکده مرتبط با گداخت هسته ای و متخصصان فراوان کشورمان در سازمان انرژی اتمی گفت: یکی از علل استقبال ایتر از پیوستن ما به این پروژه، بهره مندی از نیروهای انسانی با تجربه است.

صالحی افزود: ما از قبل نیز بطور غیررسمی با ایتر ارتباط داشتیم و آنان از فعالیتهای ما آگاهی داشتند اما در این پروژه قرار است هم نیروی انسانی خود را از نظر علمی ارتقا دهیم و هم در پیشبرد این پروژه در هم تنیده می شویم و یک واحد را تشکیل می دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مقرر است با استفاده از تجهیزات در ایران بتوانیم اندازه گیری های لازم را زیر نظارت ایتر انجام دهیم که مکمل فعالیتهای ایتر خواهد بود و به این منظور دستگاههای لازم را در ایران نصب می کنیم.

وی افزود: همچنین مقرر شده است اگر تجهیزاتمان نیاز به ارتقا و بهسازی داشت با کمک ایتر آن را بهسازی کنیم و کارشناسان ما نیز حضور فعالی در ایتر خواهند داشت به نحوی که بطور گردشی در محل اجرای این پروژه بین المللی حضور می یابند و به کشور بازمی گردند.

صالحی گفت: کشورمان در بخشهای مختلف به ویژه در فناوری خلاء و ساخت تجهیزات لازم برای اندازه گیری های مختلف فعالیت دارد که با پیوستن به ایتر اینگونه فعالیتهای علمی تقویت می شود .

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا فعالیت ما در ایتر با محدودیت مواجه خواهد بود و اجازه ورود به عرصه های فنی مهندسی را نخواهیم داشت تصریح کرد: ما وقتی بطور رسمی همکاری هایمان را با ایتر آغاز کنیم درهمه ابعاد اجازه فعالیت خواهیم داشت و اینگونه نخواهد بود که مجاز به فعالیت در ابعاد فنی نباشیم بویژه آنکه ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری قابل تفکیک نیست.

وی گفت: پس از ورود رسمی ما به ایتر ، واحدهای مرتبط با فناوری گداخت هسته ای باید همیشه تحت نظارت ایتر قرار بگیرد تا با کارآمدی بتواند فعالیت کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به علت حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست مشترک با مدیرکل ایتر گفت: این پروژه مهم ومحوری زیر نظر این معاونت اجرا خواهد شد.

صالحی افزود: البته در سازمان انرژی اتمی بیشترین متخصصان در این زمینه فعالیت دارند و بهترین تجهیزات را نیز در اختیار داریم ضمن اینکه دانشگاه های امیرکبیر و آزاد اسلامی نیز در این زمینه فعالند اما آقای ستاری متولی فعالیت ما در این پروژه خواهد بود.

ستاری:همه به قدرت علمی و فناوری ما برای ورود به این عرصه اذعان دارند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در این نشست خبری امضای تفاهم نامه همکاری با ایتر و پیوستن کشورمان به این پروژه بین المللی را بسیار مهم دانست.

سورنا ستاری گفت: پروژه ایتر ، پروژه ای طولانی است که با بهره برداری از آن در سالهای آینده ، آینده انرژی دنیا تامین می شود.

وی افزود: ما با ۳۵ کشور دیگر در اجرای این پروژه ایفای نقش می کنیم و همه به قدرت علمی و فناوری ما برای ورود به این عرصه اذعان دارند به نحوی که می توانیم این کار را انجام دهیم و در بخشهایی از ایتر وارد شویم.

ستاری علت حضورش را در نشست خبری مشترک آقایان صالحی و بیگو اعلام حمایت از فعالیت ایران در ایتر دانست.

مدیرکل ایتر که به دعوت رئیس سازمان انرژی اتمی برای سفری دو روزه به کشورمان آمده است صبح امروز در صدر هیئتی وارد تهران شد.