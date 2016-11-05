تاکید نمایندگان برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، از آماده سازی طرحی با هدف ارتقاء کیفیت و کارآمدسازی و مدیریت صندوق های بازنشستگی کشور خبر داد و گفت: این طرح مشتمل بر ۶ ماده است و تاکید دارد که باید برای حل معضلات صندوق ها از راهکار عملی استفاده شود.

وی اظهار داشت: رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی با شعار امکان پذیر نیست، هرچند که رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی و به تعادل رسیدن شرایط آن ها به ۱۰ سال زمان نیاز دارد، چراکه صندوق های بازنشستگی در حال حاضر با سونامی ورشکستگی روبه رو هستند.

خضری با یادآوری اینکه مشکلات موجود در صندوق های بازنشستگی یکی از بحران ها و چالش های اصلی روز کشور است، افزود: متاسفانه این بحران با ساختار اشتباه و غلط صندوق های بازنشستگی ارتباط مستقیمی دارد که این ساختار اشتباه به طور حتم باید اصلاح شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه درحال حاضر فشارهای سنگینی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می شود، گفت: متاسفانه درخروج و ورود صندوق های بازنشستگی هیچ تعادلی وجود ندارد، از سوی دیگر در مجلس نیز برای اقبال عمومی و رضایت مردم مصوباتی در جهت افزایش تعداد بیمه شدگان انجام می شود که این موضوع در ورودی و خروجی صندوق ها تاثیر منفی گذاشته است.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه در سال اول اجرای برنامه ششم باید وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روشن شود، افزود: می‌توان دولت را مکلف به ارایه ساز و کارهایی برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مانند ارایه لایحه کرد؛ اما این موضوع بستگی به تصمیم‌گیری دولت دارد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر سه مشکل مهم و اساسی در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، تصریح کرد: درحال حاضر مهم‌ترین مشکل برای صندوق های بازنشستگی عملکرد دولت است، زیرا دولت در حال حاضر هیچ اقدامی در راستای پرداخت بدهی خود به صندوق های بازنشستگی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: صندوق های بازنشستگی، صندوق های بین نسلی هستند و حق الناس محسوب می شوند و مساله حاکمیتی نیستند و باید بر اساس محاسبات بیمه ای با این صندوق ها رفتار شود؛ اما متاسفانه دربرخی شرایط قوانینی تصویب می شود که تمام محاسبات بیمه ای را دستخوش تغییر می کند.

سلمان خدادادی رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درخصوص هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر مشکلات فراوان صندوق‌های بازنشستگی و احتمال ورشکستگی آن ها، گفت: درحال حاضر حدود ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور فعالیت می کنند که منهای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق های دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت تامین می‌شود، افزود: در این شرایط این صندوق تنها می‌توانند ۳۰ درصد حقوق و مزایای مستمری بگیران را تامین کند.

وی با بیان اینکه در هیچ کشوری صندوق های بازنشستگی از جیب دولت و درآمد عمومی کشور اداره نمی شوند، تصریح کرد: متاسفانه در ایران، مشکلات این چنینی وجود دارد و به دلیل تامین بیشتر منابع صندوق ها از سوی دولت، درصد بسیاری ازآن ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، بنابراین اگر نتوان درمدت زمان کوتاه در خصوص رفع مشکلات و ساماندهی این صندوق ها ساز وکار کارشناسی شده ای را تعیین کرد سونامی ورشکستگی صدرصدی، صندوق ها را تهدید می کند.

خدادادی با اشاره به اینکه مسئولان و مدیران صندوق ها باید هرساله به سرمایه گذاری با هدف رفع مشکلات خود توجه ویژه داشته باشند، گفت: صندوقِ کارآمد، صندوقی است که در ابتدای کار و در زمان تاسیس، سرمایه‌گذاری قابل قبولی برای پایان کار داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در هیچ نقطه از دنیا تعداد صندوق های بازنشستگی به اندازه کشورمان نیست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا تنها ۲ تا ۳ صندوق بازنشستگی فعالیت می کنند اما متاسفانه در کشورمان، هر وزارتخانه و سازمانی برای خود یک صندوق تشکیل داده که با مدیریت نامناسب، صندوق را به مرحله ورشکستگی رسانده است، به طوری که مسوولان صندوق ها در حال حاضر از سرمایه صندوق در جهت رفع نیازهای داخلی خود استفاده می کنند.

خدادادی با بیان اینکه دولت در لایحه برنامه ششم هیچ راهکاری را برای رفع مشکلات صندوق ها پیشنهاد نداده است، گفت: تا زمانی که دولت نگاه خود را به صندوق های بازنشستگی تغییر ندهد نمی توان راهکاری را برای رفع مشکلات و آسیب های موجود در صندوق ها درنظر گرفت. صندوق ها را باید از اتاق خلوت دولت ها خارج کرد.