به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دبیری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به نامه وزیر کشاورزی برای توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها در جمع خبرنگاران اعلام کرد: تلاش های طولانی مدتی برای متوقف شدن بهره برداری از جنگل های کشور در جریان بود که سرانجام وزیر کشاورزی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس سازمان جنگل‌ها وضعیت بهره برداری از جنگل های کشور را روشن کرد.

دبیری افزود: متولی اصلی جنگل های کشور سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است، اما سازمان محیط زیست با توجه به مسئولیت کلی که در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی دارد با همکاری سازمان جنگل‌ها در محدود کردن بهره‌برداری از جنگل فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: اخیرا وزیر جهاد کشاورزی طی نامه به رئیس سازمان جنگل ها دستوری صادر کرد که در چندین بند آن تکلیف وضعیت بهره برداری از جنگل ها روشن شده است.

به گفته وی توقف بهره برداری که تعهدی ایجاد نکرده است، عدم واگذاری عرصه های جنگلی برای بهره برداری های بعدی، ایجاد تسهیلات لازم برای واردات چوب به هر قیمتی که بتواند زمینه کاهش قاچاق چوب را فراهم کند و سایر تمهیدات و در نهایت در مراحل بعد، توقف بهره برداری از جنگل ها به ویژه جنگل های هیرکانی برخی از مباحث این نامه است.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: سازمان جنگل ها هیچ مخالفتی با اجرای این طرح ندارد و با کلیات طرح توقف بهره برداری از جنگل موافق است، اما اجرای این طرح باید قدم به قدم پیش رود و از استان گیلان آغاز شود.

دبیری گفت: چون وضعیت جنگل های ما چندان مناسب نیست و محدوده کمی از کشور ما به عرصه های جنگلی به ویژه جنگل های هیرکانی اختصاص دارد، بنابراین اگر بخواهیم این میزان محدوده را حفظ کنیم راهی جز توقف بهره برداری نداریم. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان متولی اصلی اجرای این برنامه، در حال برنامه ریزی برای تعیین زمان اجرای آن است، حال در برنامه توقف مطلق بهره برداری از جنگل ها و این که چه زمانی به آن برسیم، نیاز به مطالعه بیشتری دارد اما با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران، هیچ نوع بهره برداری جدیدی از جنگل ها صورت نخواهد گرفت و هیچ نوع قرارداد جدیدی منعقد نشده است، آنچه باقی می ماند در واقع طرح های بهره برداری گذشته است.

وی در پاسخ به این که چه زمان می‌توان طرح‌های موجود را نیز متوقف کرد گفت: این طرح‌ها زمان مشخصی دارد و به محض این که تمام شوند، بهره برداری نیز متوقف می شود. البته برای این که طرح های در حال اجرا هم متوقف شود، مذاکرات زیادی صورت گرفته است، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری معتقد است وسعت محدوده های جنگلی که این طرح ها در آنها در حال اجرا است، به نسبت طرح هایی که در آینده قرار بود واگذار شود، بسیار کمتر است، یعنی در حدی نیستند که اثرگذار باشند، دولت تلاش دارد شرایط برای واردات چوب را هم تسهیل کند بر این اساس با توجه به این که طی چند سال آینده طرح‌های موجود هم به پایان خواهند رسید که اگر بتوانیم آنرا عملیاتی کنیم بعد از چند سال به نقطه صفر خواهیم رسید.