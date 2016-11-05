بر اساس طبع خود غذا بخورید

عصر ایران نوشت: ۵۰ درصد علل مرگ و میر کشور، سکته‌های قلبی و مغزی ناشی از مشکلات تغذیه است؛ این را معاون تحقیقات وزارت بهداشت می گوید.

اگر در مناطقی از دنیا مانند برخی نواحی آفریقا، علت انواع بیماری ها و مرگ و میرها، فقدان غذای مناسب و گرسنگی است در ایران، مردم به خاطر "تغذیه بد" می میرند.

اغلب ایرانی ها نه تنها دسترسی مناسبی به غذا دارند بلکه طبق اعلام "فائو" سالانه ۳۵ میلیون تن مواد غذایی در ایران دور ریز می شود. گذشته از این، ۷۰ درصد مردم ایران نیز دچار چاقی هستند.

بیماری هایی مانند دیابت نیز رفته رفته در زمره تهدیدات ملی قرار می گیرند به طوری که طبق آمار وزارت بهداشت، هم اکنون ۱۰ درصد ایرانی ها دیابت دارند و بیم آن می رود تا یک دهه آینده یک سوم مردم ایران دیابتی شوند. انواع بیماری های دیگر مانند فشار خون، ناکارآیی های گوارشی، سرطان و ... نیز که جای خود دارند.

واقعیت این است که اگر "تغذیه بد" عامل نیمی از مرگ و میر ایرانی هاست، پس با بهبود فرهنگ غذایی، هر کدم از ما می توانیم لااقل درباره خود و خانواده مان ریسک ابتلا به بیماری های مرگبار را کاهش دهیم.

پیشنهاد جدی عصر ایران که همین امروز می توانید آن را عملی کنید، "تنظیم تغذیه بر اساس طبع" است.

انسان ها دارای طبع های مختلفی هستند که معروف ترین آنها عبارتند از: "گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، سرد و تر".

هر انسانی باید بر اساس طبع خودش تغذیه کند. به عنوان مثال اگر کسی دارای طبع سرد باشد و مدام غذاهایی که دارای طبع سرد هستند بخورد، در دراز مدت سلامتی اش به خطر می افتد.

بنابراین ، اولین کاری که باید بکنیم این است که تشخیص دهیم طبع ما در زمره کدام یک از چهار گروه اصلی انواع طبع ها قرار دارد.

برای تشخیص طبع، راه های مختلفی وجود دارد که با کمی جست و جو در سایت های معتبر می توان اطلاعات خوبی درباره نحوه شناسایی طبع به دست آورد، هر چند که مراجعه به پزشکی که تخصص طب سنتی هم دارد روش مطمئن تری به شمار می رود.

گام دوم این است که طبیعت انواع مواد غذایی را بشناسیم و برنامه غذایی روزانه خود شامل وعده های اصلی و میان وعده ها را بر اساس آن تنظیم نماییم. مثلاً اگر دریافتیم که طبع ما سرد است و در یک مهمانی، روی میز موز و خیار باشد، ما میوه گرم (موز) را انتخاب می کنیم و از خوردن میوه سرد (خیار) خودداری می کنیم. یا اگر خیار را خوردیم، در کنارش "مصلح" آن را نیز می خوریم. مصلح در طب ایرانی غذایی است که باعث می شود اثر غذایی که پیش از آن خورده ایم تعدیل شود. مثلاً مصلح خیار، مویز است و اگر کسی بعد از خوردن خیار، مویز بخورد، اثر طبع سرد آن بر روی فرد دارای طبع سرد خنثی می شود.

خوشبختانه طبع انواع غذاها و نیز مصلح های آنان نیز در سایت های معتبر وجود دارد و می توانیم با یک جست و جوی ساده، این اطلاعات ارزشمند را نیز به دست آوریم.

گام سوم برای سلامتی، "خوردن به اندازه" است. اکثر ما ایرانی ها گذشته از این که غذاهای مناسب نمی خوریم، بلکه همان غذاهای نامناسب طبع مان را نیز بیش از اندازه می خوریم. نتیجه نیز مشخص است: آسیب کبد، بر هم خوردن تعادل شیمیایی بدن، ابتلا به انواع بیماری ها و مرگ زود رس.

بنابر این در کنار انتقاد از سیستم آموزشی و رسانه ها که این ها را یادمان نمی دهند، بهتر است این سه گام عملی و بسیار سودمند را از همین امروز برداریم و خود و خانواده مان را از فاجعه ای که همه ما را در برگرفته و مدام از بین ما قربانی می گیرد، نجات دهیم.

در این باره بیشتر خواهیم نوشت تا سطح آگاهی های عمومی مردم در خصوص تغذیه بر اساس طبع را به سهم خود بالا ببریم.