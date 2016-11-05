تاسیس ۶۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی ظهر شنبه در دومین همایش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور که در هتل جم مشهد برگزار شد، به اینکه در گذشته مردم مشکلات زیادی داشتند اما امروز به راحتی می‌توانند با مراجعه به این دفاتر کارهای قضایی خود بسیار راحت‌تر و ساده‌تر از گذشته انجام دهند، گفت: هدف از تشکیل کانون نظارت بر دفاتر استانی، تنظیم و تدیون آئین‌نامه‌ها، تدوین برنامه‌ها، بررسی تعیین تعرفه‌های قضایی، بازرسی دوره‌ای خدمات، پیشنهاد و توسعه کمی و کیفی، انجام امورات قضایی صنفی و غیره بوده است.

وی ادامه داد: کانون دفاتر قضائی از مرداد ماه سال ۹۳ شروع به فعالیت کرده وانتخابات آن درشهر تهران برگزار شده است ومدیران اجرایی آن شامل دو تن از مدیران دفاتر قضایی، دو نفر قاضی و یک نفر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

دشتی اردکانی تصریح کرد: تشکیل کمیسیون‌های چهار گانه را داشتیم که خود کمیسیون‌ها اداره‌کننده کانون هستند و تدوین آئین‌نامه، بازرسی نظارت، تشکیل هیئت بدوی و تجدید نظر، برگزاری دوره‌های مجازی و حضوری، بازرسی دوره‌ای، تدوین منشور اخلاقی و بررسی مسائل مالیاتی است.

وی با تاکید به اینکه وحدت رویه و پویای بی‌نظیری در کانون به چشم می‌خورد که موجب افزایش بهره‌وری آن شده است و چاپ مجموعه قوانین در قالب هفت قانون در دست اجرا است که در صورت مشاهده هرگونه نقض و یا مشکل به دفاتر ارجاع می‌شود، ابراز کرد: میانگین زمان ثبت در کشور دو روز ۱۸ ساعت بوده است که کمترین زمان آن با یک روز و ۱۸ ساعت در سیستان و بلوچستان و بیشترین زمان آن با سه روز و هفت ساعت در گلستان بوده است و تاکنون ۳۹۰ مورد به ثبت رسیده است و مهم‌ترین طرح‌های در دست اقدام هم در قالب شش سرفصل برنامه‌های این مجموعه لحاظ شده است.

رئیس کانون دفاتر خدمات قضائی قوه قضائیه اظهار کرد: پنج درصد واریزی‌های دفاتر ویژه خدمات، هزینه و درآمدها به حساب کانون واریز می‌شود و از ابتدای تاسیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکنون چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشته که بیش از سه میلیارد بابت خرید ساختمان هزینه شده است.