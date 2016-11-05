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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

یک منبع عراقی خبر داد؛

فرار دسته‌جمعی تکفیریهای داعش از «عنّه» الانبار به مرزهای سوریه

فرار دسته‌جمعی تکفیریهای داعش از «عنّه» الانبار به مرزهای سوریه

«راجع برکات» عضو کمیته امنیتی شورای استانداری الانبار اعلام کرد: تروریست های تکفیری داعش و خانواده‌های آنها به صورت دسته جمعی از شهر «عِنّه» در الانبار به سمت مرزهای سوریه گریختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رأی الیوم»، تروریست های تکفیری داعش به صورت دسته جمعی از شهر «عنّه» واقع در الانبار به سمت مرزهای سوریه گریختند.

بر اساس این گزارش، «راجع برکات» عضو کمیته امنیتی شورای استانداری الانبار ضمن تأیید این خبر، گفت: فرار دسته جمعی تکفیریها به همراه خانواده‌هایشان از شهر «عنّه» پس از سلسله اقدامات اولیه نیروهای عراقی برای آغاز عملیات آزادسازی این شهر، انجام شد.

وی در همین زمینه اظهار داشت: شمار زیادی از تکفیریهایی که اقدام به فرار کردند، از تابعیت غیرعراقی برخوردار بودند.

این در حالی است که تروریست های تکفیری داعش از اواسط سال ۲۰۱۴ بر شهر «عنّه» مسلط شدند. 

کد مطلب 3816019

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