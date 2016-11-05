به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رأی الیوم»، تروریست های تکفیری داعش به صورت دسته جمعی از شهر «عنّه» واقع در الانبار به سمت مرزهای سوریه گریختند.

بر اساس این گزارش، «راجع برکات» عضو کمیته امنیتی شورای استانداری الانبار ضمن تأیید این خبر، گفت: فرار دسته جمعی تکفیریها به همراه خانواده‌هایشان از شهر «عنّه» پس از سلسله اقدامات اولیه نیروهای عراقی برای آغاز عملیات آزادسازی این شهر، انجام شد.

وی در همین زمینه اظهار داشت: شمار زیادی از تکفیریهایی که اقدام به فرار کردند، از تابعیت غیرعراقی برخوردار بودند.

این در حالی است که تروریست های تکفیری داعش از اواسط سال ۲۰۱۴ بر شهر «عنّه» مسلط شدند.