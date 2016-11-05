ضرورت تکمیل اطلاعات افراد تحت تکفل صندوق بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بخشی زاده مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام این خبر گفت: با توجه به نقص اطلاعات و ثبت نشدن کد ملی افراد تحت تکفل بازنشستگان کشوری که از حق عائله مندی و اولاد برخوردار هستند و به منظور اعمال نظارت بیشتر صندوق بازنشستگی کشوری، ضروری است دستگاه های اجرایی در تمامی استان ها تا پایان آذرماه ۹۵ نسبت به جمع آوری و ثبت کد ملی این افراد اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس کد ملی ثبت شده بازنشسته و افراد تحت تکفل به همراه حقوق ماهانه، حق عائله مندی و اولاد افراد تحت تکفل را پرداخت می کند، تاکید کرد: حق عائله مندی و اولاد همراه با حقوق آذرماه ۹۵ بازنشستگان کشوری تنها بر اساس کامل بودن اطلاعات و ثبت شدن کد ملی افراد تحت تکفل این دسته از بازنشستگان در سایت صندوق، پرداخت می شود.

وی افزود: همچنان مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده در سایت صندوق، بر عهده ذی حسابان دستگاه های اجرایی است.

بخشی زاده با بیان اینکه در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه حدود ۱۱۸ میلیارد تومان برای حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان کشوری پرداخت می کند، اظهار داشت: اطلاعات کد ملی برخی افراد تحت تکفل بازنشستگان کشوری ثبت نشده است و صندوق بازنشستگی کشوری، تلاش می کند تا از طریق ثبت کد ملی افراد تحت تکفل و لینک شدن با سایت ثبت احوال و تایید این اطلاعات توسط سازمان مذکور، اطلاعات مورد نیاز خود را تکمیل و از خروج هزینه اضافی از صندوق جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های اجرایی در این طرح شرکت کرده اند، اما اطلاعات مورد نیاز هنوز کامل نشده است، گفت: دستگاه های اجرایی با هر روشی باید اطلاعات کد ملی افراد تحت تکفل بازنشستگان را به منظور پرداخت حق عائله مندی و اولاد جمع آوری و در سایت صندوق ثبت کنند. برای این مهم می توانند به سایت بیمه سلامت مراجعه و اطلاعات مورد نیاز دستگاه اجرایی مربوطه را دریافت کنند.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین یادآور شد: دستگاه های اجرایی، برای افراد تحت پوشش خود بیمه خدمات درمانی صادر می کنند، بنابراین می توانند اطلاعات شاغلین و بازنشستگان خود را از سایت بیمه سلامت استان مربوطه دریافت و کنترل کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود.

وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی موظف هستند در هنگام بارگذاری اطلاعات مزایا و کسور مربوط به حقوق بازنشستگان کشوری در آذرماه ۹۵، اطلاعات کد ملی افراد تحت تکفل بازنشستگان را نیز در سایت ثبت کرده و تایید آن را دریافت کنند. بدیهی است حق عائله مندی و اولاد تنها بر اساس کد ملی ثبت شده پرداخت می شود.