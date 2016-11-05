کاشت درختان نخل در بزرگراه امام خمینی(ره) در شهر نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری با بیان این مطلب که بزرگراه امام خمینی(ره) در شهر نجف اشرف و در مسیر زائران اربعین حسینی واقع شده است، افزود: این بزرگراه از فرودگاه نجف آغاز و به جاده اصلی نجف به کربلا منتهی می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این بزرگراه به دلیل جدیدالاحداث بودن فاقد فضای سبز است، تصریح کرد: از این رو، پیرو بررسی های به عمل آمده از سوی واحد طراحی سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم خشک و محدوده جغرافیایی یاد شده، این کار انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با توجه به اینکه درخت نخل گونه بومی منطقه نجف و کربلا محسوب می شود، ادامه داد: این درخت علاوه بر سازگاری کامل با شرایط محیطی به عنوان نماد ایستادگی و مقاومت شیعیان نیز مطرح بوده است، این سازمان درخت نخل را جهت احداث فضای سبز بزرگراه مذکور پیشنهاد داده است.

مختاری در ادامه با بیان اینکه با توجه به وسعت بزرگراه و همچنین به منظور پایداری بهتر از درختان چند ساله و دارای محیط بن بالا در این پروژه استفاده می کنیم، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده درختان نخل در فواصل معین و در رفیوژ میانی این بزرگراه کاشته خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه به واسطه در پیش بودن اربعین حسینی ترتیبی اتخاذ شده است تا عملیات کاشت درختان با استفاده از چندین اکیپ اجرایی شود، تصریح کرد: با اجرای این طرح به هیچ عنوان اختلالی در مراسم ویژه این ایام و راهپیمایی عزاداران حسینی به وجود نمی آید.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران با بیان اینکه با در نظر گرفتن ملاحظات بصری و زیست محیطی، کاشت درختان نخل تاثیر بسزایی در بهبود منظر شهری خواهد داشت، خاطر نشان کرد: کاشت درختان نخل در این بزرگراه اوایل این هفته آغاز خواهد شد و ان شالله پیش از فرارسیدن اربعین حسینی به اتمام خواهد رسید.