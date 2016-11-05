نیسان آبی، پیکان و پراید؛ شاگرد اول های مردودی در معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اعلام این که از ۳ میلیون دستگاه خودروی پلاک تهران، یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه مشمول معاینه فنی هستند یعنی سن آنها ۵ سال به بالاست، گفت: از این تعداد خودرو، یک و نیم میلیون دستگاه به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند اما هنوز ۳۰۰ هزار دستگاه به این مراکز مراجعه نکرده اند.

معاون شهردار تهران افزود: نکته قابل توجه در مراجعات اخیر خودروها به مراکز معاینه فنی که آن را باید در سیاست گذاری هایمان به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم، این است که برخی از انواع خودروها در تصادفات جاده ای و شهری بیشترین نقش را دارند.

وی با اعلام این که نوک پیکان تصادفات رانندگی متوجه سه گروه از خودروهاست، اظهار کرد: گروه اول، نیسان های زامیاد یا همان نیسان های آبی هستند که از هر ۳ دستگاه، ۲ دستگاه به دلیل نقص سیستم ترمز و مشکل تعلیق در آزمون معاینه فنی مردود می شوند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که بعد از وانت های نیسان، دومین گروه، پیکان ها هستند که از هر ۲ دستگاه، یک دستگاه به دلیل نقص سیستم ایمنی خودرو موفق به دریافت مجوز معاینه فنی نمی شوند، اظهار کرد: آخرین گروه نیز پرایدها هستند که از هر ۳ دستگاه، یک دستگاه به دلیل نقص در سیستم فرمان و ناهمطرازی بین چرخ ها در آزمون معاینه فنی رد می شوند.

حسینی با بیان این که اغلب افرادی که در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند، در گروه سنی ۲۱ تا ۵۰ سال قرار دارند و از نیروهای مولد جامعه محسوب می شوند، تصریح کرد: البته گروه قابل توجهی از این افراد نیز در جریان تصادفات، دچار معلولیت شده و باید تا آخر عمر بر روی ویلچر بنشینند.

وی با تأکید بر این که خسارت ناشی از تصادفات ترافیکی معادل ۶ درصد تولید ناخالص ملی در سال است و این آمار بسیار بالا، زنگ هشداری است که باید بر روی سیاست گذاری های کلان کشور تاثیر بگذارد، ‌ اضافه کرد: البته در این میان، نقش موتورسیکلت ها را در تصادفات رانندگی نباید فراموش کرد، به ویژه آن که اغلب راکبان این وسایل نقلیه دو چرخ را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری ۵ تا ۸ برابر یک دستگاه خودروی یورو دو آلودگی تولید می کند، اظهار کرد: وقتی اهمیت این موضوع بیشتر آشکار می شود که بدانیم پیمایش هر دستگاه خودروی سواری در تهران به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در روز است در صورتی که پیمایش هر دستگاه موتورسیکلت، حدود ۱۰ برابر یک خودرو یعنی به طور متوسط ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتر در روز است.

حسینی با بیان این که در کنار سهم بالای موتورسیکلت ها در آلودگی هوا، سهم بالای این وسایل نقلیه دو چرخ در آلودگی صوتی را نیز نباید از نظر دور داشت، تصریح کرد: سیاست گذاران ارشد کشور باید بر روی موضوع سهم بالای سه نوع خودروی ذکر شده و نیز موتورسیکلت ها در تصادفات رانندگی و آلودگی هوا تمرکز کرده و برنامه ریزی های خود را به چاره جویی در مورد موضوع مذکور متمرکز کنند.

وی در پایان با تأکید بر این که شهرداری تهران در طرح کاهش، انجام معاینه فنی را از خودروهای خودش شروع کرد، خاطرنشان کرد: به این منظور، تعدادی از خطوط معاینه فنی را به اتوبوس های شرکت واحد و تاکسی های ناوگان تاکسیرانی اختصاص داده ایم و ضمن تجهیز بخشی از ناوگان اتوبوسرانی به فیلتر دوده، بحث ناوگان فرسوده مینی بوسرانی را مورد توجه جدی قرار داده ایم و از ۹۲۹ دستگاه مینی بوس فرسوده، ۶۲۳ دستگاه در مدار جایگزینی قرار گرفته و تا پایان سال جاری همه مینی بوس های فرسوده از سطح شهر جمع آوری شده و برای همیشه از تهران خداحافظی می کنند.