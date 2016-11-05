به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه مصادف با پنجم ماه صفر و همزمان با سالروز شهادت حضرت رقیه (س) همایش سهسالههای حسینی در مرکز خراسان شمالی برگزار شد و حاضران در این مراسم به یاد مظلومیت طفل سهساله امام حسین (ع) اشک ماتم ریختند.
این مراسم همزمان با سراسر کشور و در هشت شهرستان خراسان شمالی برگزار شد که مردم متدین و مؤمن مرکز استان نیز با حضور در محل حرم امامزاده سید عباس (ع) بجنورد، به سوگواری و عزاداری پرداختند.
حضور گسترده مادران به همراه فرزندان خردسال خود در این همایش، یادآور عهد و پیمان ناگسستنی زنان این سرزمین با حماسهآفرینان کربلا بود، واقعهای که ۱۴۰۰ سال از رخداد آن میگذرد اما پیروان مکتب عاشورا این عهد را در طول زمان فراموش نکرده و امروز نیز در همایش سهسالههای حسینی، همراه فرزندان خود آمدند تا این مکتب را به آنان نیز بیاموزند.
به گزارش خبرنگار مهر، زهرا دهقان از اساتید حوزه علمیه بجنورد، سخنران این همایش در مرکز استان بود که به تبیین نقش زنان در عاشورا و تأثیر مکتب حسینی برای حاضران سخنرانی کرد.
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