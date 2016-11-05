  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

معاون استاندار کرمانشاه:

زیرساخت‌های توسعه توریسم سلامت در کرمانشاه فراهم نیست

زیرساخت‌های توسعه توریسم سلامت در کرمانشاه فراهم نیست

کرمانشاه- معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: زیرساخت‌های لازم برای رونق و توسعه توریسم سلامت در کرمانشاه فراهم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی که با موضوع بررسی سند کوتاه مدت شهرستان کرمانشاه و چالش‌های آن در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از چالش‌های این استان مهاجرت نخبگان است.

رحیمی با بیان اینکه نخبگان به دلایل مختلف از کرمانشاه مهاجرت می‌کنند، افزود: توسعه نمایشگاه بین الملی این شهر جزو قابلیت‌ها به شمار می‌آید که می‌توان روی آن برنامه ریزی کرد.

وی همچنین به نبود زیرساخت‌های لازم برای رونق و توسعه توریسم سلامت در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: باید برای رفع این مشکل و فراهم کردن زیرساخت‌های توریسم سلامت تلاش کرد.

رحیمی بر تلاش همه مسئولان برای رفع مشکلات استان تاکید و گفت: باید بیش از پیش برای رفع معضلات و مسائل مختلف این استان تلاش کنیم.

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست مشکل بافت‌های فرسوده کرمانشاه به عنوان یکی از چالش‌ها بود.

کد مطلب 3816027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها