به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی که با موضوع بررسی سند کوتاه مدت شهرستان کرمانشاه و چالش‌های آن در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از چالش‌های این استان مهاجرت نخبگان است.

رحیمی با بیان اینکه نخبگان به دلایل مختلف از کرمانشاه مهاجرت می‌کنند، افزود: توسعه نمایشگاه بین الملی این شهر جزو قابلیت‌ها به شمار می‌آید که می‌توان روی آن برنامه ریزی کرد.

وی همچنین به نبود زیرساخت‌های لازم برای رونق و توسعه توریسم سلامت در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: باید برای رفع این مشکل و فراهم کردن زیرساخت‌های توریسم سلامت تلاش کرد.

رحیمی بر تلاش همه مسئولان برای رفع مشکلات استان تاکید و گفت: باید بیش از پیش برای رفع معضلات و مسائل مختلف این استان تلاش کنیم.

از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست مشکل بافت‌های فرسوده کرمانشاه به عنوان یکی از چالش‌ها بود.