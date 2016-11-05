به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از وزارت علوم، نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بجنورد، با حضور سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیات رئیسه و شورای فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

هاشمی گفت: فرهنگ از ارکان اصلی دانشگاه‌هاست و نگرش به این حوزه بایستی فراجناحی و صرفا فرهنگی باشد.

وی افزود: آنچه باعث شکوفایی و رونق فرهنگی است هم افزایی بین حوزه های مختلف و متولیان گوناگون فرهنگی است و برای مهندسی فرهنگی بایستی «فرهنگ» را محور اشتراک قرار داد و از دیدگاه های ابزاری به فرهنگ اجتناب کرد، چرا که این نوع دیدگاه ها آفت فرهنگی محسوب می شوند.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم حوزه فرهنگ را حوزه پیچیده و عمیقی دانست و گفت: کار فرهنگی صرفا فعالیت در حوزه تبلیغات و تشریفات نیست و با همدلی و نقد همدلانه می توان به اهداف بزرگ این حوزه بویژه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دست یافت.

وی ادامه داد: از برنامه های جدی حوزه معاونت فرهنگی تقویت و حمایت همه جانبه از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه هاست.