هفتمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، الهه عطایی با بیان این مطلب افزود: هفتمین دوره جشنواره عکس زنان و زندگی شهری با هدف به تصویر کشیدن حضور زنان در عرصه های مختلف زندگی شهری در حاشیه این همایش برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره عکس می تواند در فرهنگ سازی برای بهبود شرایط ورود زنان به جامعه شهری تاثیرگذار باشد؛ ادامه داد: موضوعات این مسابقه براساس محورهای یازده گانه نخستین همایش بین المللی زنان و زندگی شهری انتخاب شده است و پس از انتخاب آثار، در فضای جنبی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری و سپس در گالری خانه هنرمندان به نمایش در می آید.

مدیرکل اموربانوان شهرداری تهران با اشاره به اعضای هیات داوران هفتمین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری بیان کرد: داوری این جشنواره را شادی قدیریان، مسعود زنده روح کرمانی، محمد نوروزی و جاوید نیک پور و همچنین دبیر آن با آقای احسان رافتی از عکاسان برجسته حوزه شهری برعهده دارند.

وی با اشاره به جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات اول تا سوم هفتمین جشنواره زنان و زندگی شهری یادآور شد: طبق برنامه ریزی های انجام شده به نفر اول این جشنواره مبلغ ۳۰ میلیون ریال، نفر دوم ۲۰ میلیون ریال و نفر سوم ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر و سپاس اعطا خواهد شد.

براساس این گزارش؛ شرکت در این جشنواره برای تمامی علاقمندان آزاد است و هر کدام از شرکت کنندگان می توانند حداکثر ۵ عکس به دبیرخانه همایش با سایز ۴۰۰۰ پیکسل و ۷۲ dpi به ایمیل جشنواره عکس زنان و زندگی شهری به نشانی wulphoto@gmail.com ارسال کنند.

نمایشگاه آثار ارسالی هفتمین دوره جشنواره عکس زنان و زندگی شهری در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آذر ماه همزمان با برگزاری همایش بین المللی زنان و زندگی شهری در برج میلاد خواهد بود.