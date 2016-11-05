هند توافقنامه ۱۰۰ میلیاردی خرید هواپیما با «توکیو» امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند هفته آینده به توکیو سفر می کند و توافقنامه خرید ۱۲ هواپیمای نظامی به ارزش ۱۰۰ میلیارد روپیه از ژاپن بین سران دو کشور به امضا می رسد.

«منوهر پاریکر» وزیر دفاع هند در حال فراهم ساختن مقدمات امضای توافقنامه نظامی بین دو کشور است و نشستی نیز به همین منظور در دهلی نو به سرپرستی وی برگزار شده است.

این هواپیما ها که قابلیت فرود بر روی سطح آب را دارند به منظور انجام عملیات جستجو و امداد و نجات مورد استفاده قرار می گیرند. شش فروند از این هواپیما ها در اختیار نیروی هوایی هند و شش فروند دیگر نیز در اختیار نیرو های گارد ساحلی قرار می گیرد.

همچنین مودی در سفر خود به توکیو توافقنامه هسته ای صلح آمیز را با نخست وزیر ژاپن امضا می کند.