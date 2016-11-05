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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

طی سفر نارندرا مودی به ژاپن؛

هند توافقنامه ۱۰۰ میلیاردی خرید هواپیما با «توکیو» امضا می کند

هند توافقنامه ۱۰۰ میلیاردی خرید هواپیما با «توکیو» امضا می کند

طی سفر نخست وزیر هند به توکیو، توافقنامه خرید ۱۲ هواپیمای نظامی از ژاپن به ارزش ۱۰۰ میلیارد روپیه بین دو کشور امضا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند هفته آینده به توکیو سفر می کند و توافقنامه خرید ۱۲ هواپیمای نظامی به ارزش ۱۰۰ میلیارد روپیه از ژاپن بین سران دو کشور به امضا می رسد.

«منوهر پاریکر» وزیر دفاع هند در حال فراهم ساختن مقدمات امضای توافقنامه نظامی بین دو کشور است و نشستی نیز به همین منظور در دهلی نو به سرپرستی وی برگزار شده است.

این هواپیما ها که قابلیت فرود بر روی سطح آب را دارند به منظور انجام عملیات جستجو و امداد و نجات  مورد استفاده قرار می گیرند. شش فروند از این هواپیما ها در اختیار نیروی هوایی هند و شش فروند دیگر نیز در اختیار نیرو های گارد ساحلی قرار می گیرد.

همچنین مودی در سفر خود به توکیو توافقنامه هسته ای صلح آمیز را با نخست وزیر ژاپن امضا می کند.

کد مطلب 3816034
علی کاووسی نژاد

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