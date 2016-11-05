مدارس محروم منطقه ۸ اهواز مورد بازدید قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور فرهنگی شهردار منطقه هشت اهواز ظهر امروز شنبه در مدرسه ابتدایی دخترانه مدرس منطقه کوی مدرس اهواز اظهار کرد: امروز به همراه برخی از اعضای شورای شهر در این مدرسه حضور پیدا کردیم تا مطالبی درخور شأن این مناسبت و هرچند مختصر را برای دانش آموزان بیان کنیم.

حجت الاسلام سید جواد موسوی با تسلیت ایام ماه صفر و بیان مناسبت های مختلف به ویژه شهادت های این ماه گفت: روز ۱۳ آبان برای همه مردم دارای اهمیت است و به خاطر آن راهپیمایی و مراسم های مختلف را برگزار می کنیم. این روز، یک حرکت انقلابی در چارچوب نظام اسلامی و در حقیقت منشوری شرعی است.

وی افزود: ۱۳ آبان از بطن دانشگاه و مکان های علمی به وجود آمده و یک حرکت علمی مثل برخی جریانات تاریخ ایران (نهضت مشروطیت) است که بزرگان علمی آن را رقم زدند، عنوان کرد:

دانش آموزان باید با مطالعه انس بگیرند

عضو شورای اسلامی شهر اهواز نیز در این مراسم اظهار کرد: روز دانش آموز در واقع روزی که است که دانش آموزان و دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند. آمریکا در طول ۳۷ سال بعد از انقلاب همواره به دنبال ضربه زدن به انقلاب و ملت ایران بوده و همیشه نسبت به این ملت دشمنی داشته است.

آذر زمانپور با اشاره به اینکه روز ۱۳ آبان را انقلاب دوم ایران نامگذاری کردند، گفت: چشم امید همه کشور به شما آیندگان ایران است که باید با خودباوری و اعتماد به نفس باعث رشد و پیشرفت کشور شوید. شما باید با کتاب و مطالعه انس گرفته و با درس گرفتن از قرآن بتوانید بنیه علمی قوی پیدا کرده و به مبارزه با استکبار بپردازید.

۱۴ مدرسه تحت پوشش شهردار خانواده هستند

معاون فرهنگی شهرداری منطقه هشت اهواز نیز در حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح شهردار خانواده و مدرسه از ۱۷ آبان در سطح مدارس این منطقه اظهار کرد: ۱۴ مدرسه را تحت پوشش شهردار خانواده هستند که با رأی گیری دانش آموزان کل مدرسه یک نفر را به عنوان شهردار و چند نفر را به عنوان معاون وی انتخاب می کنیم. این منتخبان باید شهردار مدرسه و خانواده خود باشند.

خدیجه ممبینی وی اضافه کرد: در طرح استقبال از مهر نیز رنگ آمیزی ۲۷ مدرسه، رفت و روب، هرس کاری، شستشو، کاشت نهال و فضای سبز را انجام دادیم. همچنین آسفالت پنج مدرسه را نوسازی کردیم. امروز نیز تعدادی گل ارکیده برای تمامی دانش آموزان، تعدادی هدایا برای دانش آموزان بی بضاعت و محروم و تعدادی سطل زباله بزرگ نیز برای کلاس های مدرسه تهیه و تقدیم کردیم.