صادرکنندگان از تغییرات بازارهای جهانی غافل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام بعداز ظهر شنبه در جلسه همفکری رفع مشکلات صادرات در بیرجند بیان کرد: امید است بتوانیم با همکاری همه دستگاه‌ها هدف های معین شده در صادرات را تحقق بخشیم.

وی صادرکنندگان را ایثارگران جبهه مقاومت دانست و گفت: تولیدکنندگان نقش اول و مهمی را در تولید کار و اشتغال ایفا می‌کنند.

احتشام با بیان اینکه باید برای رفع موانع صادرات چاره اندیشی کنیم، افزود: با توجه به ایجاد بازارهای مدرن، باید بازارهای متنوعی در نقاط مختلف داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند گفت: نباید در صادرات خراسان جنوبی، نگاهمان تنها به بازارهای افغانستان باشد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان باید هوشیار باشند و از تغییراتی که در بازارهای جهانی اعمال می‌شود، غافل نشوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند با بیان اینکه عصر کنونی، عصری فرا صنعتی است، افزود: همچنین عصر بازار های سنتی به پایان رسیده و به سمت بازارهای مدرن پیشرفت کرده است.

لزوم ایجاد اتاق فکر برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان

وی تولید، توزیع و مبادله ومصرف را از حلقه های صادرات دانست و گفت: باید در این حلقه از تکنولوژی های مدرن استفاده شود.

احتشام با بیان اینکه تولیدات باید رقابت پذیر باشند، اظهار کرد: با ماشین الات فرسوده و سنتی نمی‌توان در بازارهای مدرن کنونی رقابت کرد.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی و پایین بوده بهره وری را از مشکلات تولید کنندگان دانست و افزود: این عوامل باعث می‌شود که تولید کالا گران تمام شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجندتاکید کرد: باید زمینه حضور تولید کنندگان در نمایشگاه‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه هزینه شرکت در این نمایشگاه‌ها بالا است، افزود: این هزینه برای واحدهای تولیدی و کوچک خراسان جنوبی مقرون به صرفه نیست.

احتشام خواستار تشکیل اتاق فکر برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی شد و اظهار کرد: باید همه دستگاه های ذیربط در رفع مشکلات واحدهای تولیدی تلاش کنند.