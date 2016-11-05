معاونت غذا و دارو در قزوین ۱۲۰ میلیارد تومان طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان قجر بیگی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل سالن اجتماعات معاونت غذا وداروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهارداشت:مهمترین وظیفه ماتامین دارو و تجهیزات بیمارستانهاست و با برنامه ریزی انجام شده در این زمینه هیچ مشکلی نداریم.

قجربیگی بیان کرد: علاوه بر تامین دارو برای داروخانه های استان نظارت بر فعالیت شرکت های توزیع و تولید دارو و تجهیزات پزشکی برعهده معاونت غذا و داروست که تاکنون این وظیفه جدی گرفته نشده اما از این پس نظارت بر واحد های عرضه کننده تجهیزات پزشکی هم با جدیت پیگیری می شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: تجهیزات پزشکی باید برچسب اصالت داشته باشد و یکسان سازی قیمت فروش نیز با این کار محقق می شود که تاکنون چند هزار قلم کالا قیمت گذاری شده است و رسیدگی به کارها روان می شود.

قجربیگی اظهارداشت:حوزه نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی و ظروف بسته بندی در تولید و صنعت تحت نظارت این معاونت است و با توجه به این که قزوین قطب تولید شوینده های کشور است با راه اندازی مرکز تحقیقات محصولتت بهداشتی زمینه کنترل و نظارت بر این محصولات بخوبی فراهم شده است.

وی گفت:باکارهای تحقیقاتی باید سلامت کالارا ارتقاء بخشید وبا فعال شدن صدها کارخانه تولید مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی با تفویض اختیار به معاونت غذا و دارو رسیدگی به فعالیتها با دقت بیشتری انجام می شود.

۱۲۰ میلیارد تومان بدهی دارویی در استان

معاون غذا و داری دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: ۱۲۰ میلیارد تومان طلب دارویی و تجهیزاتی داریم که ۵.۵ میلیارد تومان بدهی بیمارستانهای دولتی است که با پرداخت آن می توان به مطالبات توزع کنندگان دارو پاسخ داد.

وی بیان کرد: بخش خصوصی در استان با ۱۵۰ داروخانه فعال سرویس دهی به شهروندان راانجام می دهد و خوشبختانه بجز مواردی که برند است هیچ مشکلی در تامین دارو نداریم.

فعالیت تنها آزمایشگاه مرجع کنترل مواد غذایی

قجر بیگی اضافه کرد: در تنها آزمایشگاه کنترل مواد غذایی مستقر در این معاونت همه محصولات غذایی و دارویی و بهداشتی از نان گرفته تا فلزات سنگین مورد آزمایش قرار می گیرد و کنترل کیفی می شود تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی بیان کرد: متاسفانه با افزایش فروشندگان عطاری شاهد تجویز دارو در برخی عطاری ها هستیم که مجوز ندارند اما نسبت به ارائه داروهای مکمل و گیاهی در کنار هم از وظیفه خود خارج شده اند که این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شهروندان شیر فله ای مصرف نکنند

قجر بیگی با هشدار نسبت به خرید و مصرف شیرهای فله ای گفت: با توجه به این که کارخانه های لبنی سالم ترین شیر فله ای را خریداری می کنند و نسبت به فرآوری و استرلیزه و هموژنیزه کردن آن اقدام می کنند معمولا بهترین شیر توسط این واحدها خریداری می شود و شیرهایی که خرداری نشود وارد بازار می شود لذا مصرف آنها خطرناک است و منشا تب مالت است.

وی افزود: با توجه به فرآوری محصول شیدر کارخانه ها این محصول گرانتر عرضه می شود اما تضمین شده است لذا توصیه می کنیم از خرید و مصرف شیرهای فله ای که سلامت آن زیر سوال است جدا خودداری کنند.

قجر بیگی اضافه کرد: شیرهای فله ای خام دارای آلودگی است و موجب تب مالت می شود لذا خرید شیرهای استرلیزه و فراوری شده در کارخانجات را توصیه می کنیم.

سرانه مصرف شیر در استان قزوین ۲.۹۵ لیتر

وی بیان کرد: مصرف سرانه شیر در کشور سه دهم لیتر و در استان ۲.۹۵ لیتر است که باید برای افزایش مصرف این ماده غذایی مهم و اساسی فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.