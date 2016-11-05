به گزارش خبرنگار مهر، فضلالله رنجبر در جلسه شورای برنامه ریزی استان که امروز شنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: وجود تنگه مرصاد یک قابلیت برای توسعه کرمانشاه به شمار میآید.
فرماندار کرمانشاه با اشاره به مشکل مشاغل مزاحم در شهر گفت: ایجاد شهرکی برای فعالیت صنوف مختلف میتواند فرصت خوبی با رویکرد اشتغال و رونق اقتصادی در کرمانشاه باشد.
رنجبر همچنین به مشکل بافتهای فرسوده شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود: ما در درون بافتهای فرسوده کرمانشاه بافت تاریخی نیز داریم.
وی وجود پروژههای نیمه تمام را چالشی برای شهر کرمانشاه دانست و افزود: نبود مراکز فرهنگی بزرگ مانند تالار یا مصلای بزرگ از مسائلی است که در مناسبتها با آن مواجه هستیم.
رنجبر با اشاره به مشکلاتی که برخی صنوف برای مردم ایجاد میکنند، گفت: شکایات بسیاری از مردم داریم که جوشکاریها در نزدیکی محل زندگی مردم مزاحمت صوتی ایجاد میکنند.
در خصوص پالایشگاه کرمانشاه توضیح داد: چند سال پیش بحث آلودگی چاههای حوالی شهر مطرح شد و حتی یک کشاورز نیز شاکی شد که بررسی صورت گرفت و نهایتا با اجرای عملیاتی خاص و تخصصی این موضوع منتفی شد.
وی بیان کرد: جلساتی برای بحث آلودگی چاه های آب ده پهن در کرمانشاه نیز گذاشته شد.
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