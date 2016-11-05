آمار محکومان مالی در اردبیل کاهش یافت/آزادی ۱۶۷ زندانی مالی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی بعدازظهر شنبه در مراسم آزادسازی ۳۰ زندانی جرایم غیر عمد در آستانه اربعین حسینی تصریح کرد: تعداد زندانیان مالی از ۵۲۰ نفر در سال گذشته هم اینک به ۳۸۰ نفر کاهش یافته است.

وی افزود: زندانیان مالی برخلاف سایر گروه‌های زندانی مجرم نیستند و از بد حادثه از جمله تصادفات رانندگی، حوادث کار و چک برگشتی به زندان رفته‌اند که این موضوع عارضه‌های اجتماعی متعددی دارد.

رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه استان تأکید کرد: از ابتدای سال جاری ۱۶۷ زندانی مالی از زندان‌های استان آزاد شدند که کل مبلغ آزادسازی آن ها ۳۵ میلیارد ریال بوده است.

به گفته خدادادی از این میزان ۱۰ میلیارد ریال توسط ستاد دیه، ۱۰ میلیارد ریال گذشت شکات و مابقی از محل تسهیلات بانکی و کمک خود مددجویان تأمین شده است.

وی متذکر شد: بخشی از اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر سمت‌وسو دادن به کمک‌های خیریه مردم اردبیل بوده بطوریکه بخشی از نذورات و احسان شهروندان در ایام ماه محرم برای آزادسازی زندانیان صرف شد.

معاون اجتماعی دادگستری استان تأکید کرد: تنها در ماه محرم ۶۷ زندانی آزاد شدند و در آستانه اربعین حسینی نیز با مشارکت خیرین ۳۰ زندانی با بدهی شش میلیارد ریال آزاد می‌شوند.

خدادادی با بیان اینکه از این مبلغ سه میلیارد ریال توسط ستاد دیه و مابقی گذشت شکات و کمک خود مددجویان تأمین شده است، ادامه داد: استان اردبیل یکی از استان‌های موفق در امر حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد محسوب می‌شود.