گشایش نمایشگاه عکس محیط زیست در نمایشگاه مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید فروتن رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، در زمینهی برگزاری این نمایشگاهها گفت: حدود سه هفته پیش برای برگزاری این دو نمایشگاه فراخوان دادیم تا عکاسان رسانههای سراسر ایران که عضو انجمن صنفی و یا متقاضی عضویت بودند، عکسهای خود را در رابطه با محورهای تعیین شده ارسال کنند.
فروتن افزود: در این فراخوان از عکاسان خواستیم تا با در نظر گرفتن محورهای اعلام شده، بهترین عکسهای خبری خود را که در سال گذشته منتشر شدهاند، برای انجمن بفرستند.
رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در بیان محورهای این نمایشگاهها اعلام کرد: نمایشگاه اصلی ما «ایران در سالی که گذشت» است که عکسهای آن با محدودیت زمانی از مرداد ۹۴ تا پایان مهر ۹۵ با محوریت موضوعاتی مثل انتخابات مجلس، مسابقات والیبال و فوتبال انتخابی جام جهانی، المپیک و پاراالمپیک، رویدادهای فرهنگی وهنری (از جمله نمایشگاههای کتاب و مطبوعات، جشنوارههای فجر، درگذشت هنرمندان مطرح کشور و...)، مراسم مذهبی مختلف (از جمله محرم و پیادهروی اربعین)، تشییع شهدای مدافع حرم، تشییع شهدای غواص، اجرایی شدن برجام، فاجعهی منا، دادگاه بابک زنجانی، تشییع شهید همدانی، سفارت عربستان، اجلاسیهی مجلس خبرگان، شروع مجلس جدید، ریزش و فرو رفتن زمین در تهران، اتفاقات مهم و تاثیرگذار و عکسهای مستند اجتماعی انتخاب شدند.
فروتن در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات خشکسالی در ایران، پرداختن به مسائل محیط زیستی را امری مهم دانست که انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در نمایشگاه مطبوعات به آن میپردازد و درباره محورهای نمایشگاه «محیط زیست» افزود: نمایشگاه جانبی ما نمایشگاه «محیط زیست» است که عکسهای آن با محدودیت زمانی از ابتدای سال ٩٢ تا پایان مهر ٩٥ با محوریت خشکسالی، حیات وحش، احیای دریای ارومیه و هامون، جذابیتهای زیستمحیطی از جمله تالابها و کوچ پرندگان، محیط بانان و شهدای آنها، شکار غیر مجاز، آلودگی هوا و ریزگردها در شهرهای مختلف و آتش سوزی جنگلها در کنار عکس های نمایشگاه «ایران در سالی که گذشت» به نمایش گذاشته میشوند.
وی خاطرنشان کرد: بعد از فراخوان ۳۶۳۳ فریم عکس از ۱۰۱ عکاس دریافت شد که از مجموع این عکس ها تعداد ۸۰ فریم برای نمایشگاه «ایران در سالی که گذشت» و ۵۰ فریم عکس برای نمایشگاه «محیط زیست» انتخاب شدند. به عبارتی ۱۳۰ فریم عکس از ۵۵ عکاس در این دو نمایشگاه وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در معرفی هیئت انتخاب عکسها گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه عکس یک مسابقه عکاسی نیست و فقط همکاری و مشارکت عکاسان مطبوعاتی را در عرصه اطلاع رسانی و مستند سازی نشان می دهد، هیئت انتخاب عکس های این آقایان اسماعیل عباسی، علی آقا ربیع، مرتضی فرج آبادی، مهدی قاسمی و دانیال شایگان بودند.
فروتن در پایان گفتگوی خود با شفقنا تاکید کرد: در سال گذشته هم انجمن صنفی یک نمایشگاه برگزار کرد که شامل یک نمایشگاه عکس اصلی در رابطه با برجام و یک نمایشگاه جانبی بود و این دومین سالی است که انجمن به صورت مستقل به عنوان یک انجمن صنفی نمایشگاه عکس مطبوعاتی را برگزار می کند.
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