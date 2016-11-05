به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این فُرم، «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان فردا عازم ژاپن می شود.

وزارت خارجه ژاپن در این خصوص اعلام کرد: «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان قرار است از ششم (فردا) تا نهم نوامبر سال جاری میلادی برای سفری رسمی به ژاپن سفر کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: دیدار با «آکی هیتو»امپراتور، «شینزو آبه» نخست وزیر و تنی چند از سایر مقامات ژاپن در برنامه کاری «نظربایف» قرار دارد.

بیانیه مذکور می افزاید: مقامات ژاپن امیدوارند این دیدارها موجب تقویت روابط دوستانه میان دو کشور شود.