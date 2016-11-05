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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

«نظربایف» فردا به ژاپن می‌رود

«نظربایف» فردا به ژاپن می‌رود

رئیس جمهور قزاقستان فردا سفر خود را به ژاپن آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از این فُرم، «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان فردا عازم ژاپن می شود.

وزارت خارجه ژاپن در این خصوص اعلام کرد: «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان قرار است از ششم (فردا) تا نهم نوامبر سال جاری میلادی برای سفری رسمی به ژاپن سفر کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: دیدار با «آکی هیتو»امپراتور، «شینزو آبه» نخست وزیر و تنی چند از سایر مقامات ژاپن در برنامه کاری «نظربایف» قرار دارد.

بیانیه مذکور می افزاید: مقامات ژاپن امیدوارند این دیدارها موجب تقویت روابط دوستانه میان دو کشور شود.

کد مطلب 3816047

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