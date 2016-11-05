ضرورت ساماندهی اقتصاد غیر نفتی/کاهش قیمت نفت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مودودی ظهر شنبه در جلسه همفکری رفع مشکلات صادرات در بیرجند اظهار کرد: بازارهای کنونی به سمت محصولات مدرن حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه باید نگاه به کالاهای سنتی را رفع کنیم، افزود: بسیاری از تولید کنندگان هنوز برای صدور کالاهای سنتی دغدغه دارند.

مودودی ادامه داد: باید در راستای ایجاد بازارهای مدرن و دوری از کالاهای سنتی نیز قدم برداریم و خط تولید را به دیگر کشورها ببریم.

وی با اشاره به کاهش قیمت نفت، بیان کرد: باید این امر جدی گرفته شده و اقتصاد غیرنفتی نیز ساماندهی شود.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: مشوق هایی که به دنبال آن هستیم، یک درصد از کل صادرات غیرنفتی است.

وی بیان کرد: برخی از ابزارهای تشویقی مانند حضور در نمایشگاه ها را نیاز داریم اما نباید فعالیت های ما فقط برای حضور در نمایشگاه ها باشد.

مودوی با اشاره به مشکلات مرزنشینان بیان کرد: کارگروه معیشت مرزنشینان برای رسیدگی به مشکلات آن ها تشکیل شده است.

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: ظرفیت تولید در خراسان جنوبی وجود دارد بنابراین باید به دنبال شکل گیری نهادی قدرتمند برای حمایت باشیم.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه اظهار کرد: باید زمینه حضور تولیدگنندگان در نمایشگاه های بین المللی فراهم شود.

زهرا رئوفی ادامه داد: همچنین باید سهم استان ها برای حضور در نمایشگاه ها به صورت غرفه ای و تبیین شود.