به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری در جلسه شورای برنامه ریزی استان که امروز شنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: سرانه فضای ورزشی در شهر کرمانشاه نسبت به شهرستان‌های استان پایین است و در سطح ملی نیز از محروم‌ترین شهرهای ایران هستیم.

وی بیان کرد: زیرساخت‌های خوبی برای ظرفیت ورزش داریم اما از آن بهره‌برداری نمی‌شود همچنین عدم پراکنش مناسب فضاهای ورزشی در کرمانشاه بر مشکلات این حوزه دامن زده است.

جوهری همچنین بر فراهم شدن زیرساخت لازم برای ورزش‌های مدال آور تاکید کرد و گفت: تیراندازی و ورزش‌های آبی از جمله ظرفیت‌های خوبی در کرمانشاه است که با کمترین هزینه می‌توان آن را فعال کرد.

وی در خصوص مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان کشور بیان کرد: این مسابقات با شرکت آزادکاران و فرنگی‌کارانی از ۱۰ استان برتر کشور در سالن امام خمینی(ره) کرمانشاه برگزار خواهد شد.

جوهری ۱۷ لغایت ۲۲ آبان ماه را زمان برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد.