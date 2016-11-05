نخستین سلول بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر٬ شهردار رشت ظهر شنبه در مراسم افتتاح سلول بهداشتی دفن زباله در لندفیل سراوان، در تلمبارشدن زباله در بیش از ۳۰ سال، رعایت دو نگاه را مهم خواند و اظهار کرد: حل این مشکل با نگاه عوام گرایانه و ژورنالیستی برطرف نشده بلکه فقط نگاه علمی می تواند کارساز باشد.

محمدعلی ثابت قدم انباشت زباله ها در منطقه سراوان را نه تنها یک تهدید که یک فرصت دانست و افزود: این تهدید ها باید به فرصت تبدیل شده زیرا علاوه بر مساله پاکسازی آلاینده ها٬ اشتغال را به ویژه در منطقه سراوان در بر خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید راه تبدیل تهدیدها به فرصت ها را بلد بود و عملیات علمی آن را جدی گرفت، افتتاح سلول مهندسی بهداشتی دفن زباله را اولین اقدام زیربنایی تاثیرگذار در دفن زباله سراوان عنوان و بیان کرد: ۹۰ درصد حل مشکل لندفیل سراوان، مربوط به ایجاد زیرساخت است و اگر مصوبات مربوط در شورای شهر رشت انجام شود نقش دولت هم به حداقل می رسد.

ثابت قدم افزود: تاکنون سعی کردیم که از حرف های شعارگونه خودداری کنیم و در راستای اجرایی شدن قول ها، برنامه زمان بندی شده ای در دستور کار شهرداری قرار دارد.

شهردار رشت همچنین خواستار همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه ای شد و گفت: بروکراسی های اداری که موجب به تعویق انداختن اقدامات می شوند باید از میان برداشته شوند.

جایگزینی اصول مهندسی به جای حذف روش های سنتی و قدیمی دفن زباله

در ادامه این مراسم، رئیس کمسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت نیز این اقدام را آغاز حرکتی جدید در دفن زباله ها دانست و بیان کرد: دفن زباله با اصول مهندسی، آغازی برای حذف روش های قدیمی و سنتی دفن زباله است.

فرانک پیشگر با مهم خواندن مدیریت صحیح در اصول پسماند و تفکیک زباله خاطر نشان کرد: کاهش تولید زباله اولین اصول مدیریت پسماند است.

وی توسعه کارخانه کود آلی با ظرفیت ۸۰۰ تن در روز را از راه های دیگر دفن زباله اعلام کرد و خواستار اقدام شهرداری در این زمینه شد.

رئیس کمسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت گفت: استفاده از زباله به عنوان سوخت در کارخانه های سیمان و فلز به عنوان طرح ملی به حساب می آید که با این اقدام هم منابع طبیعی استراتژیکی حفظ شده و هم کاهش زباله رخ می دهد.

سلول مهندسی دفن زباله بهداشتی در لندفیل سراوان از ظرفیت ۲۰۰ هزار متر مکعب برخوردار است که کف سلول با خاک رس کوبیده شده و زهکشی های مهندسی نیز در آن انجام می شود.