افزایش توجه به دانشگاه های نسل سوم نسبت به گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عبدالحسین فریدون در بازدید از دانشگاه حکیم سبزواری گفت: دانشگاه حکیم سبزواری در سال‌های اخیر به لحاظ رفاهی، عمرانی، آزمایشگاهی، علمی و پژوهشی پیشرفت چشمگیری داشته و فعالیت های صورت گرفته در این دانشگاه در جهت کیفی سازی آموزش و پژوهش بوده که این کیفی سازی در راستای سیاست های وزارت علوم است.

وی افزود: دستاوردهای دانشگاه حکیم سبزواری در سه سال گذشته نشان از تحولی خوب در این دانشگاه است .

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم گفت: تحقیقات موقعیت سبزوار از لحاظ تاریخی و جغرافیایی ویژه است واین موقعیت ویژه، شهرستان سبزوار را به منطقه مهمی در کشور تبدیل کرده است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه های وزارت علوم برای ارتقای کیفی دانشگاه‌های سراسر کشور، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت علوم در دولت یازدهم ارتقای کیفی آموزش عالی است و در این زمینه هم تا کنون طرح آمایش در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم با اشاره به تشکیل کارگروه های طرح ملی آمایش افزود: بازبینی برنامه های درسی در تعداد زیادی از رشته های دانشگاهی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است و با اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی شرایط ایجاد شده تا دانشجویان پس از اتمام دوران تحصیل در سطح جامعه بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

مشاور وزیر علوم یکی از اولویت های این وزارتخانه را کارآفرینی دانشجویان فارغ التحصیل دانست و بیان کرد: تغییرات در دروس تمام روش ها می تواند سبب افزایش کیفیت آموزش عالی شود.

مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه توجهات به دانشگاه های نسل سوم باید نسبت به گذشته بیشتر شود، عنوان کرد : دانشگاه ها باید علم را به ثروت تبدیل کنند تا این چرخه در سطح جامعه فعال شود لذا دانشجویان می توانند با فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به تجاری سازی دانش کمک کنند.

فریدون، طی بازدیدی از حوزه های مختلف دانشگاه حکیم سبزواری از نزدیک با ظرفیت ها و پتانسیل علمی و پژوهشی دانشگاه آشنا شد و پس از این بازدید در نشستی با هیات رئیسه شرکت کرد و سپس مجتمع پذیرایی چندمنظوره پردیسان دانشگاه حکیم سبزواری را افتتاح کرد.

گفتنی است غذاخوری پردیسان با مساحت ۵۰۰ متر مربع و با اعتباری حدود ۸۰۰میلیون ریال راه اندازی شده است و از رستوران، کافی شاپ و فست فود تشکیل شده است.