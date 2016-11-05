به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز شنبه در ششمین جلسه کارگروه اقتصادی که در سالن جلسات حوزه معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به بازدید از کشت زعفران در نقاط مختلف استان گفت: هم اکنون از کشیت زعفران در هر هکتار حدود ۱۶ کیلوگرم زعفران کشت می شود که درآمدزایی آن حدود ۲۰۰ میلیون ریال است.

وی با اشاره به مشکلات و محدودیت های کشوری در این زمینه گفت: علی رغم این مشکلات کشاورزان کرمانشاهی تلاش چشمگیری در کشت این محصول دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، اشاره ای نیز به آتش سوزی های سال جاری و خسارات ناشی از آن داشت و گفت: این موضوع از دغدغه های معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه است.

وی تاکید کرد: سوزاندن پسچرها به عنوان ضایعات کشاورزی اقدام درستی نیست و حل این مشکل نیازمند تدابیری از سوی سازمان جهاد کشاورزی برای آموزش به کشاورزان در این زمینه است تا از اینگونه آتش سوزی ها جلوگیری شود.

رحیمی، مدیریت چرای دام مناطق روستایی و عشایری را مناسب ندانست و گفت: اگر اوضاع مدیریت چرای دام این مناطق خوب بود این آتش سوزی ها اتفاق نمی افتاد.

وی، مشکل دولت در کشور را خروج پول از بانک ها دانست و گفت: نرخ سود بانکی خصوصا در بخش کشاورزی به زیر ۱۰ درصد رسیده است که از تهدیدات بخش کشاورزی است و از طرف دیگر نیز فعالیت های کشاورزی بسیاز دیربازده بوده و سود بالایی دارد.

معاون استاندار کرمانشاه اشاره ای نیز به بخش هایی از برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی داشت و گفت: عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به دلیل ریسک بالا و سود بالای تسهیلات از تهدیدات بخش کشاورزی است.

وی بر تدوین مدل‌های جدید در زمینه توسعه آموزش های کارشناسی و تخصصی در بخش کشاورزی تاکید کرد.

رحیمی بار دیگر به بهره وری پایین در بخش کشاورزی اشاره کرد و بر اصلاح الگوی کشت کشاورزی در استان با هدف صادرات محصولات خصوصا به کشورهای اطراف چون عراق تاکید کرد.

وی هم چنین اشاره ای نیز به وجود مناطق و میادین میوه و تره بار ارزان قیمت برای اقشار ضعیف در استان های دیگر چون تهران داشت و گفت: شهردار کرمانشاه نیز باید با الگوگیری از این میادین، به عنوان متولی تنظیم بازار در استان تدابیر لازم را اتخاذ کند.