به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن تسلیت شهادت حضرت رقیه (س) و با اشاره به روز ملی کیفیت اظهار داشت: کیفیت به معنای دستیابی به استانداردهای از پیش تعیین شده است و با توجه به این تعریف ابتدا استانداردهای تولید محصول یا ارائه خدمت مشخص شده و سپس فعالیتها برای دستیابی به این استانداردها انجام میشود.
وی با بیان اینکه کیفیت زمانی قابل دستیابی است که فرآیندها و فعالیتهای سازمان به طور مستمر با نیازها و انتظارات مشتریهای سازمان طراحی شود و به اجرا درآید، اضافه کرد: در این تعریف به شناخت، تعیین نیازها، انتظارات مشتریها و پرداختن به آنها تأکید میشود و زمانی که محور فعالیتها در ارائه خدمات، نیازها و انتظارات مشتریها باشد، خدمت ارائه شده به مشتری سبب جلب اعتماد و رضایت وی خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه بهبود روشهای انجام کار سبب کاهش دوباره کاریها، کارهای اضافی، اتلاف منابع و در نهایت سبب کاهش هزینه خواهد شد، افزود: امیدواریم تمام سازمانهای خدماتی و تولیدکنندگان ما با حرکت به سوی نظام کیفیت جامع، اهدافی متعالی همچون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، دستیابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق سازند که از اصول مهم کیفیت در جامعه هستند.
وی در ادامه به سفر معاون اول رئیس جمهور و ۸ نفر دیگر اعضای کابینه دولت به اصفهان در هفته گذشته اشاره و ابراز داشت: یک ساعت و نیم از وقت هیئت دولت در روز چهار شنبه ۱۲ آبان به موضوع زاینده رود اختصاص داده شده بود و گزارش آن به ستاد اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول رئیس جمهور که در استانداری اصفهان برگزار شد، گویای اهمیت موضوع آب زاینده رود اصفهان است و اثرات زیست محیطی بر اصفهان است.
امینی افزود: پس از مطالبات اصفهان که از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران اصفهان و نمایندگان کشاورزان شرق اصفهان عنوان شد، از سوی جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به مدیران، مسئولان و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس اطمینان داده شد که امیدواریم هرچه زودتر این قولها عملیاتی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه ضرورت انتقال آب از منابع اصلی آب کشور به فلات مرکزی، تکمیل عملیات اجرائی تونل بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ، تاکید جدی برمصوبه ۹ ماده ای شورای عالی آب، نظارت جدی و متمرکز بر حوزه آب زایندهرود با استقرار در محل (حد اقل دو روز در هفته)، برخورد جدی با برداشتهای غیر مجاز و توجه جدی به حق آبه کشاورزان از قولهای معاون اول رئیس جمهور به مدیران اصفهان بوده است، گفت: امیدواریم قول معاون اول رئیس جمهور در اجرای مصوبه ۹ مادهای شورای عالی آب هرچه سریعتر عملی شود و اصفهان بیصبرانه منتظر عملی شدن برنامههای دولت برای حل مشکل زایندهرود است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در بخش صنعت متاسفانه ۲۷ در صد از کارخانجات اصفهان تعطیل، ۳۴ درصد نیمه تعطیل و ۳۹ درصد فعال است و با توجه به این موضوع تاکید بر روان سازی فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی و حذف زوائد اداری در پرداختها به بخش صنعت از موارد مهم در این بخش است.
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صنایع استان زمینهساز ایجاد ۲۰۰ هزار شغل میشود
وی با بیان اینکه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانکها میتوان زمینه اشتغال زیادی را در استان فراهم ساخت، افزود: از این رو طرحهائی که ۸۰ درصد پیشرفت داشتهاند ۲۴ هزار اشتغال ایجاد میکند، طرحهائی که ۶۰ درصد پیشرفت داشتهاند ۵۰ هزار اشتغال ایجاد میکند که در کنار این موارد حدود ۲۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
امینی با اشاره به ضرورت بسیج همگانی بخشهای مختلف مدیریت شهر و استان برای تکمیل باقیمانده خط یک قطار شهری اصفهان تا خرداد ماه۹۶ اضافه کرد: راه اندازی قطار شهری با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان شامل چهار ایستگاه و با تکمیل بخش کراس اور نزدیک چهار راه تختی سرفاصله زمانی برای مسافرگیری در قطارها از نیم ساعت به ۱۰ دقیقه کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: با راهاندزی فاز دوم خط اول قطار شهری و چهار ایستگاه جدید، دسترسی مردم شمال شهر به منطقه مرکزی شهر تسهیل میشود و قطعا انتظارات به حق مردم در تکمیل خط اول بیشتر خواهد شد و در این زمینه همه مدیریتهای شهرداری باید دست به دست هم بدهند و با اولویت دادن به موضوعات مختلف مربوط به قطار شهری در همه زمینهها بر تکمیل هرچه سریعتر خط یک تلاش کنند.
وی ضمن تشکر از تلاشهای انجام شده در تکمیل ورزشگاه نقش جهان افزود: ایمنی ورزشگاه نقش جهان باید افزایش یابد و پیشبینی موارد ایمنی در برابر حوادث طبیعی امری مهم و ضروری است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بررسی راههای دسترسی و مواصلاتی در محدوده ورزشگاه بزرگ نقش جهان ضرورت ورود جدی شهرهائی که بخشی از مسیر حلقه چهارم ترافیکی در آنها است، بیشتر احساس میشود تا با تسهیل عبور و مرور هواداران و تماشاچیان علاقه مند به شرکت در مسابقات زمینه حضور پرشور تر آنها در این ورزشگاه سبب رشد بیشتر فوتبال اصفهان شود.
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