هفته قرآن و عترت فرصتی برای معرفی ظرفیت های دینی خراسان جنوبی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، حجت الاسلام مهدی اسداللهی، هفته قرآن و عترت را فرصتی عنوان کرد که همه اقشار جامعه دین خود را به قران و ائمه اطهار(ع) ادا کنند.

وی ترویج قرآن را وظیفه همه دستگاه‌ها دانست و تأکید کرد: همه ما وظیفه داریم در راستای توسعه قرآن قدم برداریم و با زمینه‌سازی و شناخت ظرفیت‌های بالقوه و تبدیل آن به بالفعل در جهت ترویج محتوای قرآنی گام برداریم.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بیرجند بیان کرد: تمام راهکارهای عملی زندگی در قرآن موجود است و باید با مراجعه و ریشه‌یابی در این کتاب، آن را در جامعه پیاده‌ سازیم.

اسداللهی اظهار کرد: یکی از مباحث استدلال عقلی که باید به آن اشاره کرد این است که مسئولان فرهنگی و علمای دین باید پایبند به دین و اهل عمل بوده تا دیگران را به وسیله عمل به قرآن دعوت کرد تا به راحتی آن را به افراد منتقل کنند.

وی با اشاره به شاخصه اصلی هفته قرآن و عترت با اشاره به حدیث رسول اکرم(ص) درباره ثقل اکبر و اصغر که قرآن و اهل بیت(ع) است، گفت: وقتی می‌خواهیم این دو را در کنار یکدیگر قرار بدهیم، باید جایگاه قرآن بالاتر از اهل بیت(ع) در میان افراد جامعه باشد زیرا قرآن، ارائه دهنده قوانین زندگی است.

مدیرحوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بیرجند با اشاره به آیات قرآن در خصوص حیات طیبه و سبک زندگی اسلامی، ادامه داد: در مسیر سبک زندگی اسلامی رشد، رویش و تقرب به خدا مشاهده می‌شود.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بیرجند با بیان اینکه الگو قرار دادن رفتار نخبگان قرآنی در ارتقاء سطح فرهنگی و دینی جامعه امر مهمی است، یادآور شد: برخی از افراد نخبه فرهنگی تنها در قرائت مهارت دارند و این تنها کافی نیست، بلکه در کنار قرائت، عمل مهم‌ترین رکن آن است که معرف نخبه‌های عملی قرآن هستند یعنی کسانی که قرآن را نه تنها در جامعه بلکه در زندگی خود نیز عملی می‌کنند و ازآرامش واقعی برخوردارند.