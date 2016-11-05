به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «فرصت هایی با پای پیاده: اربعین و نوآوری»که به همت فرهنگسرای رازی و شتابدهنده افق برگزار شد. طی دو روز گذشته، بیش از صد نفر ازعلاقه مندان و افراد دغدغه مند به فعالیت های علمی فرهنگی با حضور در کارگاه های «خلاقیت و ایده پردازی»، «توانمندی هایی مدیریتی»، «قرآن و نوآوری»، «ارائه ایده»، «آموزش بوم کسب و کار» و ... به ایده پردازی و تولید محصولات، نرم‌افزار وخدمات فرهنگی برای پیادره روی اربعین ۹۵ پرداختند.

سعید گلشناس؛ معاون برنامه ریزی سازمان فرهنگی هنری، امیرحسین اکرمی از مشاوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،سعید حسن زاده مدیرعامل مجموعه سرآهنگ و شتابدهنده قرآنی موج، مونا ناصری عضو کانون کارآفرینی دانشگاه شریف، آرمان صفایی موسس آکادمی آرسنیک، محمد مهدی باریده مشاور راه اندازی کسب و کارهای نوپا برخی از سخنرانان و مربیان این رویداد بوده‌اند.

اختتامیه این رویداد امروز برگزار خواهد شد. در مراسم اختتامیه ده طرح نهایی به مخاطبان و سرمایه گذاران ارائه خواهند شد و با آرا داوران سه طرح برتر تا اربعین امسال برای خدمت رسانی به زائران آماده شوند. همچنین تیم اول ۵ میلیون تومان، تیم دوم سه میلیون و تیم سوم دو میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

حجت الاسلام حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین، محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت الاسلام زائری از اعضا هیئت مدیره شفق، بهنام خادم مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۱ و مجید دهبیدی رئیس کانون کارآفرینی دانشگاه شریف برخی از میهمانان ویژه این مراسم خواهند بود.

اختتامیه امروز شنبه ۱۵ آبان، ساعت ۱۸ در جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف برگزار خواهد شد.