۷۱ درصد از اعتبارات هزینه ای کهگیلویه وبویراحمد اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: از۶۳۰ میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای سال ۹۵بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

نوروزی ابراز داشت: در زمینه تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در هفت ماهه اول سال جاری ۵۰ درصد از اعتبارات مربوط به منابع استانی ونفت تخصیص یافت.

وی افزود: از یکهزار و ۷۸۵ میلیارد ریال اعتبار مصوب از منابع استانی و نفت نیز ۸۹۲.۵ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

وی بیان داشت: از محل منابع ملی استانی شده ۹۲۴ میلیارد ریال اعتبار مصوب شد، که از این میزان ۱۹۳میلیارد ریال آن تخصیص یافت.

نوروزی با اشاره به پیش بینی افزایش درآمدهای عمومی استان در سال ۹۶به ۲۳۸میلیارد تومان، اضافه کرد: امسال مجموع درآمد های عمومی استان دوهزار و ۲۳۰ میلیارد ریال است، که تاکنون درصد بالایی از این اعتبار وصول شده است.

نوروزی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران ونیاز به رعایت این بخشنامه در ادارات ودستگاه های اجرایی استان افزود: کنترل اعتبارات هزینه ای، صرفه جویی در هزینه های جاری، پرهیز از ایجاد تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی و...از جمله مواردیست که باید در دستور کار ادارات قرار گیرد.