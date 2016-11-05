اختصاص ردیف بودجه مستقل به مبلغ ۱۰۰ میلیاردتومان برای حاشیه مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مقدوری ظهر شنبه در بازدید از پروژههای آب و فاضلاب در حاشیه شهر مشهد با بیان اینکه برخی اعلام میکنند دولت یازدهم با ضعف و مشکل مواجه است در حالی که این دولت با تمام نیرو به امور پرداخته و نتیجه خوبی گرفته است، اظهار کرد: با پیگیریهایی که سال گذشته انجام شده، توسط نمایندگان مجلس ردیف حاشیهنشینی به مبلغ ۶۱ میلیارد تومان برای کشور اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: امسال نیز با همکاری و همدلی مسئولان خراسان رضوی علاوه ۶۱ میلیارد تومان، ردیف بودجه مستقلی به مبلغ صد میلیارد تومان برای حاشیه شهر مشهد تخصیص داده شده است.
وی ادامه داد: ظرفیت تصفیهخانههای فاضلاب در مشهد از ابتدای راهاندازی شرکت آب و فاضلاب تا قبل از اجرای دو طرح ذکر شده فقط ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانهروز بوده است.
مقدوری با بیان اینکه از ۱۰۰ سال پیش کشورهای پیشرفته زیرساختهای خود را با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیشرفت دادهاند، گفت: ما نیز باید از این مسیر برای رشد و تحول در عرصه زیر ساختها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: میزان مصرف آب شرب در مشهد سالانه ۲۴۰ میلیون مترمکعب است که طبق مطالعات انجام شده برای افق ۱۴۲۰ این میزان به ۳۹۶ میلیون مترمکعب میرسد.
معاون استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه برای تامین میزان کسری آب در سال ۱۴۲۰ برنامهریزی شروع شده، تصریح کرد: از جمله این طرحها اجرای دو خط انتقال آب برای تامین آب از داخل و خارج از حوزههای درون مرزی استان به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار با مشارکت بخش خصوصی است.
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