۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در کرمانشاه داریم/ وجود ۴۵۰ دکه در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی امروز شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ۵۰ درصد از ظرفیتهای اماکن اقامتی استان در شهر کرمانشاه وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد تختهای اقامت برای توریسم و گردشگران و مهامانان در شهر کرمانشاه توزیع شده، افزود: بیشتر برنامهریزیها در بحث توسعه زیرساختهای گردشگری منحصر به کرمانشاه است.
بالایی با اشاره به برخی قابلیتهای کرمانشاه گفت: امکان و بستر لازم برای ورزش پاراگلایدر در مسیر جاده روانسر به کرمانشاه است همچنین ظرفیت خوبی در بحث ورزش کوهنوردی و بزازخانهها داریم.
وی در خصوص بافت فرسوده گفت: در دولت قبل بافت تاریخی را بافت فرسوده نام نهادند و ما چیزی حدود ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر کرمانشاه داریم.
بالایی در خصوص صنوف مزاحم نیز بیان کرد: وجود ۴۵۰ دکه در کرمانشاه سبب بروز مسائلی همچون عدم امنیت اقتصادی و شهری شده و مانع عبور و مرور در زندگی مردم میباشد.
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