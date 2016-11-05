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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۳۴

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه:

۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در کرمانشاه داریم/ وجود ۴۵۰ دکه در کرمانشاه

۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در کرمانشاه داریم/ وجود ۴۵۰ دکه در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در این شهر گفت: وجود ۴۵۰ دکه در کرمانشاه سبب بروز مشکلاتی در زندگی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی امروز شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ۵۰ درصد از ظرفیت‌های اماکن اقامتی استان در شهر کرمانشاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد تخت‌های اقامت برای توریسم و گردشگران و مهامانان در شهر کرمانشاه توزیع شده، افزود: بیشتر برنامه‌ریزی‌ها در بحث توسعه زیرساخت‌های گردشگری منحصر به کرمانشاه است.

بالایی با اشاره به برخی قابلیت‌های کرمانشاه گفت: امکان و بستر لازم برای ورزش پاراگلایدر در مسیر جاده روانسر به کرمانشاه است همچنین ظرفیت خوبی در بحث ورزش کوهنوردی و بزازخانه‌ها داریم.

وی در خصوص بافت فرسوده گفت: در دولت قبل بافت تاریخی را بافت فرسوده نام نهادند و ما چیزی حدود ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در شهر کرمانشاه داریم.

بالایی در خصوص صنوف مزاحم نیز بیان کرد: وجود ۴۵۰ دکه در کرمانشاه سبب بروز مسائلی همچون عدم امنیت اقتصادی و شهری شده و مانع عبور و مرور در زندگی مردم می‌باشد.

کد مطلب 3816065

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