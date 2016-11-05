۷ موکب ویژه پذیرایی از زائران اربعین در استان سمنان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر ایام اربعین در استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری، با اشاره به این مطلب که مسئولان دستگاه‌های اجرایی درصورت حضور نداشتن در تعطیلی اربعین، برای خود جانشین مشخص کنند، گفت: درحوزه مدیریت بحران، ضمن تعیین کشیک برای ادارات باید شماره تلفن مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و نظارت هرچه بیشتر در اختیار فرمانداری‌ها باشد.

وی تشکیل کمیته و ارایه گزارش از عملکرد آنها برای رفاه زائران اربعین و بکارگیری توان حداکثری سالن های ورزشی، هیئت های مذهبی، و آموزش و پرورش را از جمله وظایف دستگاه‌های اجرایی دانست و تامین هفت موکب برای زائران در هفت شهرستان با محوریت شهرداری ها و مدیریت فرمانداری ها با امکانات کامل به همراه ایستگاه های صلواتی را نیز مورد تاکید قرار داد.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری سمنان از دایر بودن مدارس در اربعین خبر داد و گفت: امکان اسکان زائران حداقل در دو یا سه کلاس در مدارس سه شهرستان شاهرود، میامی و دامغان برای زائران فراهم می شود.

زندیه وکیلی با تاکید بر اینکه با توجه به این که مسابقات ورزشی در این ایام کمتر برگزار می شود، بیان داشت: اختصاص سالن های ورزشی برای اسکان زائران اربعین حسینی امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه سال گذشته جایگاه های سوخت با مشکل کمبود سوخت و خرابی پمپ ها مواجه بود، از بازرسان شرکت پخش فرآورده های نفتی خواست تا قبل از ایام اربعین نظارت لازم را بر این جایگاه ها داشته باشند.

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری سمنان با تاکید بر اینکه در صورت نقص فنی و خرابی اتوبوس ها، در سریع ترین زمان ممکن باید اتوبوس جایگزین برای جا بجایی مسافران و زائران اربعین در نظر گرفته شود، عنوان کرد: با توجه به این که شرکت‌های بیمه در اربعین تعطیل هستند، در این ایام باید با تعیین کشیک به ارائه خدمت بپردازند.

زندیه وکیلی در خاتمه خواستار نقطه یابی درست و بدون خطر برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی شد و افزود: راه وترابری با مشخص کردن نقاط پرحادثه در مسیر تردد زائران پیاده و مشخص کردن آن با علائم و پرچم، از تصادفات احتمالی جلوگیری کند.