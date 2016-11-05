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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

مدیرعامل ستاد دیه اردبیل با مهر مطرح کرد؛

صرفه‌جویی ادارات اردبیل برای حمایت از زندانیان مالی

صرفه‌جویی ادارات اردبیل برای حمایت از زندانیان مالی

اردبیل – مدیرعامل ستاد دیه استان اردبیل از اجرای طرح صرفه‌جویی هزینه ادارات استان، برای حمایت از زندانیان مالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر حاجی لر بعدازظهر شنبه در حاشیه مراسم آزادسازی زندانیان مالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: زندانیان مالی به هیچ عنوان مجرم محسوب نمی‌شوند و حمایت از آن ها می‌تواند از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بکاهد.

وی افزود: در حال حاضر ۳۸۱ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های استان وجود دارد که از بد حادثه و مشکلات مالی زندانی شده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه استان متذکر شد: برای حمایت از این افراد طرح صرفه‌جویی در هزینه‌ها مطرح شده و در این طرح صداوسیما، شهرداری، فرمانداری، شورای شهر و استانداری مشارکت دارند

حاجی لر اضافه کرد: علاوه بر این ماهانه بخشی از حقوق کارمندان ادارات البته به صورت اختیاری برای آزادسازی زندانیان مالی اختصاص می‌یابد.

وی متذکر شد: در این راستا کارمندان ادارات استان به صورت خودجوش ماهانه نزدیک به ۵۰ میلیون ریال به آزادسازی زندانیان مالی استان کمک می‌کنند.

وی با اشاره به فرهنگ‌سازی مطلوب کمک به زندانیان مالی متذکر شد: انتظار می‌رود به دلیل اهمیت حمایت از این افراد و بازگشت آن ها به آغوش خانواده رسانه‌ها فرهنگ‌سازی لازم را داشته باشند.

کد مطلب 3816069
محمد میرزایی ناطق

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