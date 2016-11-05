به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی ظهر امروز در جلسه مشترک نمایندگان استان یزد با مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: بانک‌ها و صنایع همواره گلایه‌هایی از یکدیگر دارند که این مسائل باید رو در رو با حضور بانک ها و اصحاب صنعت طرح و بررسی شود.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ارائه تسهیلات همواره گزارش‌های بانکها با گزارش‌های کارآفرینان متفاوت است، افزود: علت این تفاوت، عملکرد این حوزه ها به صورت جداگانه است در صورتی که اگر در جلسات رو در رو این اتفاق بیفتد، شاهد دوگانگی نخواهیم بود.

وی، گلایه صنایع و کارآفرینان را پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا، فرمول‌ های خاص بانک ها برای محاسبه نرخ سود بانکی، سختگیری و در برخی موارد برخوردهای سلیقه ای برای پرداخت وام و ... اعلام کرد.

موسوی بیوکی عنوان کرد: بانکها نیز این گلایه را دارند که حساب های بانکی صنایع مستقر در یزد در بانک های یزد نیست که در این زمینه لازم است نقل و انتقالات صورت گیرد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس بیان کرد: اگر بتوان فرمولی ارائه داد که بانک ها، بیمه، صنایع و معادن در کنار یکدیگر کار کنند، نتایج خوبی حاصل می شد.