گرایش قاچاقچیان به استفاده از فضاهای مجازی جهت فروش کالا

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شهبازی بعدازظهر شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا تصریح کرد: متأسفانه مواردی از فروش کالای قاچاق در فضای مجازی مشاهده می‌شود که مبارزه با قاچاق کالا را نیازمند دقت و حساسیت ساخته است.

وی افزود: برای مقابله با این معضل لازم است در استان نیز برنامه ریزی شده و دستگاه‌ها توان خود را جهت مبارزه به کار گیرند.

مدیرکل امور امنیتی استانداری اردبیل متذکر شد: در عین حال مواردی از فروش کالای قاچاق در فروشگاه‌های فاقد مجوز مشاهده شده که لازم است در برنامه‌های مبارزه به این موضوع توجه شود.

شهبازی به ضرورت توجه به امر مبارزه در سطح عرضه نیز تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود در این راستا اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها همکاری داشته باشند.

سهل‌انگاری گمرکات اردبیل در موضوع قاچاق پذیرفته نیست

در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز به ضرورت توجه به امر مبارزه در مبادی ورودی و گمرکات تأکید کرد و گفت: سهل‌انگاری گمرکات استان در این خصوص پذیرفته نیست.

ناصر عتباتی تأکید کرد: متأسفانه کمبود تجهیزات در گمرکات به مشکلات دامن زاده بطوریکه گمرک بیله سوار حتی برخوردار از پایش تصویری نیست.

وی تجمیع کالاها جهت بررسی را مشکل دیگر در گمرکات استان دانست و تأکید کرد: انتظار می‌رود گمرکات استان در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات بررسی کالاهای قاچاق و تجهیز دو گمرک اقدام کنند.