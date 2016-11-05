بصیرت و جریان شناسی لازمه مقابله با فتنه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد سعید فاضل دادگر صبح شنبه در ششمین دوره بصیرت دینی غیر تمرکزی ویژه کارکنان انتظامی در استان اظهار داشت: داشتن بصیرت و پایبندی به ولایت فقیه لازمه رسیدن به جایگاه مجاهدان فی سبیل الله است.

وی افزود: برخورداری از بصیرت، این امکان را فراهم می‌آورد تا کارکنان در مأموریت‌ها با قدرت تفکر و اندیشه وارد میدان شده و نقش مؤثری را در رشد جریان فکری اسلامی و شکل گیری نظام اسلامی ایفاء کنند و در تحقق آن، مسئولیت فرماندهان و مدیران بسیار مهم و اثرگذار است.

سرهنگ دادگر به حوادث سال های اخیر انقلاب اسلامی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: ما فتنه ۸۸ را فراموش نکرده‌ایم که در همین راستا ناجا طراز بصیرت خود را رهنمودهای ولایت تعریف کرد و به همین دلیل در فتنه ۸۸ با صلابت درخشید.

وی با بیان اینکه هرچه آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تر باشد، به همان نسبت نیز وقوع جرایم بیشتر و متنوع تر است، افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم و زندگی همراه با آسایش ضروری است که بصیرت افزایی و عمل به دستورات اسلام را در کاهش جرم در اولویت قرار دهیم.

سرهنگ دادگر با اشاره به اینکه بصیرت افزایی و نظارت بر اعمال و رفتار، از نکات مهمی است که باید انجام گیرد تا مسیر درست و بدون لغزش به کارکنان نشان داده شود، تصریح کرد: پلیس با آگاهی و بصیرت افزایی کامل می‌تواند در ماموریت های خود از جمله برقراری امنیت و برخورد مجرمان از درک بیشتری برخوردار باشد.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه ارتقاء بصیرت، انسان را از سمت گمراهی نجات داده و در دو راهی های زندگی، مسیر اصلی را به وی نشان می‌دهد، گفت: کارکنان انتظامی با توسل بر این امر و پشتیبانی از ولایت فقیه و کمک به ائمه اطهار و قرآن، انحراف را از خود زدوده و زمینه ساز امنیت پایدار در جامعه باشند.