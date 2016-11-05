کنسرسیوم در حوزه معدن تشکیل شود/نیاز به نوسازی در معادن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمدرضا نعمت زاده در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: موضوع جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، مورد تایید عقل و اقتصاد بوده و مقام معظم رهبری در رهنمودهای اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید کرده است و در نتیجه باید خام فروشی کنار بگذاریم.

وی ادامه داد: صادرات نفت خام از ۱۱۰ سال پیش آغاز شده و هنوز هم می‌خواهیم بیشتر صادر کنیم. هنر ما این است که نفت را فرآوری کرده و به محصولات با ارزش افزوده پتروشیمی، انرژی ها پاک و غیره تبدیل کینم. البته اکنون نسبت به گذشته، پیشرفت های زیادی در ساخت تجهیزات و تولید محصولات پتروشیمی داشته ایم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش معدن نیز اگر ماده معدنی(مس) را به کنسانتره و کاتد تبدیل کنیم، ارزش افزوده آن از سنگ خام بیشتر است و اگر بتوانیم محصولات پیشرفته تولید کنیم ارزش افزوده آن بسیار بالا می رود. بنابراین باید به سمتی برویم که محصولاتمان با ارزش افزوده بالا صادر شود.

۹۰ پهنه در قالب ۴۰۰ هزار کیلومتر متر مربع

نعمت زاده با بیان اینکه کشور ما بنا بر آمار ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی مواد معدنی با ۶۸ نوع ماده معدنی دارد، گفت:۶۰ درصد این ذخایر را مصالح ساختمانی و ۴۰ درصد آن را مواد فلزی و غیر فلزی تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: به جز ذخایر نفت و گاز و انرژی اتمی، بیشتر از ۷ تا ۸ درصد مساحت کشور را نتوانسته ایم اکتشاف و بهره برداری کنیم و از این نظر، کشور راه طولانی در پیش دارد. بنابراین، موضوع اکتشاف به عنوان اولویت نخست وزارت صنعت معدن و تجارت، است که باید این کار با سرعت انجام می شود تا هر چه زودتر نقشه ها، میزان ذخایر، عیار و غیره مشخص شود و سرمایه گذاران با دقت و با کمترین هزینه، وارد مرحله بهره برداری شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: طی ۳ سال اخیر با برنامه ریزی معاونت معدنی وزارتخانه، سازمان های انرژی اتمی، زمین شناسی و ایمیدرو برای توسعه اکتشاف اقدامات مناسبی را در حوزه اکتشاف شروع کرده اند و تاکنون ۹۰ پهنه معدنی در قالب ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع واگذار شده و تعدادی از آنها به اتمام رسیده است.

نعمت زاده تقاضا کرد: معدنکارانی که توانایی مالی و فنی اجرای فعالیت های اکتشافی را دارند، کار را انجام دهند، آنهایی هم که نمی توانند، یا شریک بگیرند، یا ادغام کنند یا اینکه اعلام کنند تا پهنه ها را واگذار کنیم تا روند کار با سرعت بیشتری پیش رود.

وی ادامه داد: با سازمان انرژی اتمی اکتشاف ۱۰۰ هزار متر مربعی را شروع کردیم و توافق شده حین و بعد از اکتشاف مواد معدنی دیگر پهنه ها را در اختیار ما بگذارند.

ایجاد کنسرسیوم با خارجی‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنسرسیوم بخش خصوصی با کشورهای خارجی را در بخش معدن مفید دانست و خاطرنشان کرد: این تجربه در حوزه پتروشیمی حاصل شد و نتایج خوبی به دست آمد و در بخش اکتشاف، شرکت های بخش خصوصی می توانند مراحل مختلف اکتشاف اعم از مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، دانشی فنی و غیره را با کمک همدیگر انجام دهند.

وی ادامه داد: با تشکیل کنسرسوم، جایگاه شرکت‌ها نه تنها در ایران بلکه در خارج ارتقا خواهد یافت و اکنون فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است تا با مشارکت خارجی ها در مناقصه ها و پروژه ها وارد شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به مساله نوسازی معادن اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر، بسیاری از معادن، نیاز به نوسازی و بازسازی دارند و باید منابع آن را تامین کنیم. اکنون در خارج، با خدمات مهندسی و تعمیراتی و با هزینه ۱۵ تا ۳۰ درصد، ماشین آلات معادن را نوسازی می کنند و شرکت های بزرگ می می توانند برای نوسازی ماشین آلات معادن خود که حداکثر ۴۰ درصد قیمت تمام شده خواهد بود، اقدام کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، نیاز به تولید ماشین آلات هم داریم و می‌توان با شرکت‌های خارجی به شرط انتقال دانش فنی وارد تولید ماشین آلات شد. ما نیز برای دستیابی به این مهم، آماده هر گونه حمایت هستیم.

ضرورت تجمیع معادن

نعمت زاده بحث ایمنی را در بخش معدن ضروری خواند و گفت: الان بحث ایمنی، بهداشت و محیط زیست زیر نظر مدیران عامل اداره می شود و به دلیل اهمیت سلامت و جان انسان ها، همه مدیران شرکت ها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

وی افزود: داشتن ۵-۶ هزار معدن افتخار نیست اینکه چقدر تولید و صادر کنیم افتخار است. اکنون معادن کوچک زیادی وجود دارد که غیر اقتصادی است و با همکاری خانه معدن می توان این معادن را تجمیع کرد تا اقتصادی تر، فنی تر و دارای امکان بهتر برای بازاریابی شوند.

افزایش ۸۹ درصدی شرکت های خارجی

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در این مراسم نیز گفت: با تجمیع نمایشگاه های بخش معدن، ۸۹ درصد به شرکت های خارجی و ۴۰ درصد به شرکت های داخلی افزوده شد.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی مناسب، تجمیع نمایشگاه ها تغییرات محسوسی در فضای نمایشگاه رخ داد که نسبت به نمایشگاه های سال های گذشته تفاوت زیاد پیدا کرده است.