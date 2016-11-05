صدور آنلاین بیمه شخص ثالث از اول آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، عبدالناصر همتی، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و توسعه ملی با تکیه بر نیروهای داخلی گفت: تلاش برای افزایش ظرفیت بیمه اتکائی کشور، یک ضرورت است و تجارب کسب‌شده در دوره تحریم را باید حفظ و تقویت کنیم.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به روند رشد حق بیمه و خسارت شخص ثالث طی شش ماهه اخیر سال ۱۳۹۵ گفت: حل معضلات و مشکلات صنعت بیمه خیلی دور از ذهن نیست و با تدبیر، همراهی و همدلی صنعت بیمه امکان‌پذیر است.

وی از استعلام آنلاین بیمه شخص ثالث همه شرکت‌های بیمه از اول آذر خبر داد و گفت: از اول آذرماه همه بیمه‌های شخص ثالث باید آنلاین صادر شوند تا هر بیمه‌گری بتواند به صورت آنلاین استعلام بیمه‌نامه را انجام دهد.

همتی در خصوص برنامه‌ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های عمر در کشور گفت: بیمه مرکزی از طرح‌های جدید و شرکت‌های بیمه تخصصی در این زمینه استقبال و حمایت می‌کند.