۱۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اختصاص این آمبولانسها ۵۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: این آمبولانسها به بخش اورژانس شهرستانهای بویراحمد، دنا، گچساران، کهگیلویه، باشت، چرام و بهمئی اختصاص می یابد.

سال گذشته نیز ۲۲ دستگاه آمبولانس جدید برای استان خریداری شد.

قائدی تصریح کرد: با خریداری آمبولانسهای جدید مجموع ناوگان آمبولانس پیش‌ بیمارستانی استان به ۳۹ دستگاه رسید.

وی تعداد پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای استان را ۳۷ پایگاه عنوان کرد.