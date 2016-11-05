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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۲۰:۳۵

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی علوم پزشکی یاسوج:

۱۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شد

۱۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان اضافه شد

یاسوج- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۱۶ دستگاه آمبولانس پیشرفته به ناوگان اورژانس استان اضافه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام بخش قائدی  ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اختصاص این آمبولانسها ۵۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: این آمبولانسها به بخش اورژانس شهرستانهای بویراحمد، دنا، گچساران، کهگیلویه، باشت، چرام و بهمئی اختصاص می یابد.

سال گذشته نیز ۲۲ دستگاه آمبولانس جدید برای استان خریداری شد.

قائدی تصریح کرد: با خریداری آمبولانسهای جدید مجموع ناوگان آمبولانس پیش‌ بیمارستانی استان به ۳۹ دستگاه رسید.

وی تعداد پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای استان را ۳۷ پایگاه عنوان کرد.

کد مطلب 3816077

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