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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۲

شهردار کرمانشاه:

شبکه حمل و نقل عمومی در کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارد

شبکه حمل و نقل عمومی در کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارد

کرمانشاه- شهردار کرمانشاه گفت: وضعیت زیرساخت ترمینال مسافربری و شبکه حمل و نقل عمومی در کرمانشاه مناسب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رضایی امروز شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت زیرساختی ترمینال مسافربری کرمانشاه مناسب نیست.

رضایی با اشاره به عدم توسعه زیرساخت‌های ترافیکی در شهر کرمانشاه گفت: شهرداری کرمانشاه حتی اتوبوس ندارد.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز در کرمانشاه ناهمگون است، افزود: هیچ چهارچوب شهر کرمانشاه به شهری با یک میلیون جمعیت نمی‌خورد.

رضایی همچنین بیان کرد: شبکه حمل و نقل عمومی در کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارد.

وی در خصوص پالایشگاه کرمانشاه گفت: کامیون‌های حمل مواد سوختی که به این پالایشگاه می‌روند مکرر در شهر در حال آمد و شد و ریزش آلاینده دارند.

کد مطلب 3816081

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