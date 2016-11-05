به گزارش خبرنگار مهر، آرش رضایی امروز شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه وضعیت زیرساختی ترمینال مسافربری کرمانشاه مناسب نیست.
رضایی با اشاره به عدم توسعه زیرساختهای ترافیکی در شهر کرمانشاه گفت: شهرداری کرمانشاه حتی اتوبوس ندارد.
وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز در کرمانشاه ناهمگون است، افزود: هیچ چهارچوب شهر کرمانشاه به شهری با یک میلیون جمعیت نمیخورد.
رضایی همچنین بیان کرد: شبکه حمل و نقل عمومی در کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارد.
وی در خصوص پالایشگاه کرمانشاه گفت: کامیونهای حمل مواد سوختی که به این پالایشگاه میروند مکرر در شهر در حال آمد و شد و ریزش آلاینده دارند.
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