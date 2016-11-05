۵۰۴ هکتار از بافت فرسوده استان قزوین نیازمند نوسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد استان روز شنبه در استانداری قزوین تشکیل شد.

حامد مانی فر در این جلسه گفت: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه شهرداریها برای دادن تسهیلات بیشتر در بافت فرسوده کارهای خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: با امضاء تفاهم نامه چهارجانبه میان استانداری قزوین، راه و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و برنامه و بودجه استان مقرر شده است تا سهم همه دستگاهها برای تشویق و ایجاد انگیزه در ساخت و ساز در بافت های فرسوده مشخص شود.

مانی فر بیان کرد: بر این اساس ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از سوی شرکت عمران به شهرداری ها پرداخت شود تا بتوان در عوارض تخفیف لازم را داد و بخشی از منابع تامین شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: با این ظرفیت باید مردم را راغب کنیم تا نسبت به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری اقدام کنند.

۱۳۰۰ هکتاربافت فرشوده شهری در استان قزوین

مانی فر اظهارداشت: در استان قزوین ۱۳۰۰ هکتار بافت فرسوده وجود دارد که ۵۰۴ هکتار آن نیازمند نوسازی است و باید سالانه ۲۰ درصد این بافت نوسازی شود.

وی اضافه کرد: نگاه ما به موضوع بازآفرینی باید عام شود و با ایجاد انگیزه در ساکنان این مناطق زمینه ارتقاء بافت های شهری را فراهم کنیم.

اجرای سند جامع احیا بافت تاریخی در محله دیمج قزوین

مانی فر یادآورشد: سند جامع احیای بافت تاریخی یک سند فراگیر و راهبردی است که برای اجرای آن به همکاری مسئولان استانی نیازمندیم که در این راستا با همکاری شهرداری و شورای شهر به زودی در محله دیمج این طرح به صورت پایلوت اجرا می شود.

وی افزود: سند بازآفرینی استان در آینده نزدیک تدوین خواهد شد که این کار گام اساسی در بازآفرینی محلات هم خواهد بود.

مانی فر با اشاره به اهمیت داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت سکونت در استان تصریح کرد: باید آمار درستی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه استان جمع آوری شود تا برنامه ریزی ها بر اساس آن صورت گیرد تادیگر شاهد ساخت بناهایی که متقاضی ندارد نباشیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر واحدهای مسکونی متعددی در استان ساخته شده که متقاضی ندارد که اگر آمار دقیقی از نیازها و ظرفیت ها داشته باشیم می توانیم درست مدیریت کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با تشکیل دفاتر تسهیل گری در زمینه بازآفرینی محلات و بافت های فرسوده امیدواریم شاهد رشد و شکوفایی واحدهای فرسوده و بافت های ناکارآمد استان باشیم.

مانی فر اظهارداشت: در ارتقای وضعیت بازآفرینی شهری مناطق استان کارهای خوبی صورت گرفته و در شهرهای اقبالیه، محمود آباد، شریفیه و آبیک فعالیت ها مناسب بوده است که باید تداوم یابد.

مانی فر یادآورشد: با راه اندازی این ستاد، بدنبال ایجاد ارزش افزوده برای شهرهای استان هستیم تا ساخت و سازها

اقتصادی شود و شهرها توسعه پیدا کند.

وی اضافه کرد:برای نمونه شهرداری اقبالیه با اختصاص هفت میلیارد تومان و احداث پارک شهری توانسته به ایجاد ارزش افزوده دراین شهر و ایجاد انگیزه درانبوه سازان برای ساخت و ساز کمک کند که این روش باید در سایر مناطق هم پیگیری و عملیاتی شود.