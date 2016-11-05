حوادث ترامبوآمبولی پنجمین علت مرگ مادران در کشور است

آزیتا منشوری در حاشیه سمینار حوادث ترامبوآمبولیک و بیماریهای قلبی عروقی در خانم های باردار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این سمینار که برای همکاران متخصص داخلی، زنان، قلب و بیهوشی و شاغل در اورژانس برگزار شد، اختلالات قلبی عروقی نحوه شناسایی و مراقبت از خانم های باردار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در سالهای اخیر حوادث ترامبوآمبولی و قلبی عروقی درصد قابل توجهی از علل مرگ مادران را به خود اختصاص داده که نیاز است در این باره بازنگری هایی انجام شده و پروتکل هایی تدوین شود تا این مادران به سرعت شناسایی و اقدامات درمانی برای آنها انجام شود.

منشوری با بیان اینکه اولین علت مرگ مادران حوادث خونریزی دهنده است، عنوان کرد: اخیراً به دلیل برخی مسائل از جمله وزن بالا، فشار خون بالا، افزایش سن بارداری، بیماریهای قلبی شیوع بیشتری یافته و از علل نسبتا شایع و مهم مرگ مادر در کشور ما می باشد.

این متخصص زنان و زایمان تصریح کرد: بارداری تمام سیستمهای بدن مادر را دگرگون کرده و تغییرات فیزیولوژیک قابل توجهی در تمام سیستم ها از جمله قلب و عروق به وجود می آورد و در صورت وجود بیماری زمینه ای قلب و یا وقوع بیماریهای قلبی و عروقی در زمان بارداری حاملگی با مخاطرات زیادی همراه خواهد شد.

منشوری اضافه کرد: آموزش به خانمهای باردار و همکارانی که مراقبت از آنها را به عهده دارند نیاز است تا به روز شود تا از موارد قابل اجتناب مرگ مادر و عوارض قلب و عروقی پیشگیری به عمل آید.