به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان ظهر امروز شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان یزد با مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: دولت معمولا طرح هایی را به منظور رفع مشکلات صنایع یا دیگر بخش‌ها مصوب می کند که نقش بانکها در این زمینه کاملا دیده می شود اما در هنگام اجرا، بانک ها یا اطلاعی از بخشنامه ها و مصوبات ندارند یا از آن تبعیت نمی کنند.

وی عنوان کرد: این امر سبب می شود برخی طرح های دولت به نحو مطلوبی اجرا نشود و گاهی نیز نارضایتی هایی از سوی مخاطبان طرح ها به وجود می آید.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس همچنین با بیان اینکه عملکرد و رویه برخی بانک‌ها محل انتقاد است، افزود: برخی بانک‌ها به نحوه های مختلف سودهای بانکی را به شکلی محاسبه می کنند که متفاوت با ۱۸ درصد اعلام شده است.

وی ادامه داد: این نحوه عملکرد نیازمند نظارت است و لازم است دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی نظارت داشته باشند.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی موجود در کشور اظهار داشت: بسیاری از مسائل و مشکلات کشور به برجام باز می گردد اما نباید همه این مسائل را به برجام گره بزنیم.