۳ هزار چاه در فارس پر و مسلوب المنفعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر،احمد رحمانیان ظهر شنبه در سفر به داراب و بازدید از روند پر کردن چاه های غیر مجاز افزود: متاسفانه در سالهای گذشته به بحث آب و مدیریت آن توجه جدی صورت نگرفته و امروز با پایین رفتن سفرهای زیر زمینی آب با بحران شدید آب مواجعه شده ایم.

وی به ادامه بحران آب در استان اشاره کردو گفت: در همین راستا شورای تامین استان فارس و شورای حفظ حقوق بیت المال جلسه های متعددی در خصوص بحران آب در استان برگزار کردند و مصوب شد که ۱۵ دستگاه ۱۳۲ وظیفه بر آنها محول شود و همه آنها برای رفع بحران آب، امور آب را همراهی کنند.

رحمانیان به همراهی دستگاه قضایی با امور آب استان و شهرستان نیز اشاره کردو افزود: ما نیز تمامی تلاش خود را در جهت رفع بحران آب بکار بسته و با هماهنگی نیروی انتظامی در پر نمودن چاه های غیر مجاز همکاری می کنیم.

ایوب ارجمند مزیدی سرپرست منابع آب شهرستان داراب نیز گفت: در راستای طرح تعادل بخشی و احیای منابع آب زیر زمینی شرکت سهامی آب منطقه فارس و به تبع آن مدیریت منابع آب شهرستان داراب هم اقدام به پر کردن چاههای غیرمجاز کرده و طی ۲ هفته گذشته ۱۸۰ چاه پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی تعداد چاه های غیرمجاز داراب را دو هزار و ٥٠٠چاه عنوان کرد و افزود: گرچه بیش از یک هزار و٦٠٠چاه مجاز را به کنتور هوشمند مجهز کردیم ولی متاسفانه چاه های غیر مجاز بدون در نظر گرفتن شرایط بحران آب به کار خود ادامه می دهند.

علی خورشیدی دادستان داراب نیز در برخورد با متخلفین حفر چاههای غیر مجاز تاکید کرده و گفت: امروز دیگر منافع اشخاص اهمیت ندارد بلکه کاهش شدید آب آشامیدنی مردم و به خطر افتادن نسل بعد نیز در اولویت است و اگر فردی اقدام به حفر چاه نماید قطعا با وی برخورد قانونی خواهیم کرد.

وی از مردم داراب نیز خواست تا خود با این طرح همکاری کرده و اگر کسی متوجه حفر چاه غیرمجاز شد به دستگاه های متولی اطلاه دهد تا با خاطیان برخورد قانونی صورت پذیرد.

داراب یکی از شهرهای مهم استان در بحث کشاورزی بوده و بیش از ۷۰ درصد مردم این منطقه با کشاورزی و باغبانی امرار معاش می کنندکه بحران آب سبب بیکاری بسیاری از مردم این شهرستان شده است.