شهر سلامت اولویت اول طرح های عمرانی در استان فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس با اشاره به اینکه برخی از پروژه ها باید با همکاری تمامی دستگاه ها به سرعت اجرایی شود تاکید کرد: شهر سلامت اولویت اول طرح های عمرانی و سرمایه گذاری فارس است که باید همگان همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: تصویب راه اندازی یک معدن شن و ماسه برای این پروژه بزرگ لازم است زیرا خود این مجموعه باید بتواند مواد اولیه خود را تامین کند نه اینکه شن و ماسه را از معادن دیگر خرید کند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه روند کسب اعتبارات در استان فارس روبه بهبود است، گفت: در سال گذشته اعتبارات استان فارس ۹۹۴ میلیارد بود که در سال جاری به ۱۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرد اما همچنان راه برای رسیدن وجود دارد.

افشانی افزود: تمامی مدیران باید از زمان باقی مانده برای دریافت اعتبارات بیشترین استفاده را داشته باشند زیرا ممکن است که سال آینده چنین امکاناتی را در اختیار نداشته باشیم.

وی یادآور شد: اسناد خزانه باید بیش از گذشته در سال جاری مد نظر قرار گیرد زیرا سال آینده برای دولت سررسید این اسناد است و ممکن نیست بتوانیم مجدد از این اسناد استفاده کنیم.

استاندار فارس با اشاره به یکی از دستورکارهای جلسه نیز گفت: عکس های مختلفی از وضعیت باغات اطراف شیراز تهیه و بررسی های لازم انجام شده و از این به بعد تحت هیچ شرایطی اجازه تغییر کاربری باغات داده نمی شود.

افشانی ادامه داد: فصل سرما نزدیک است و هرچند که استان دچار خشکسالی است اما باید معابر و محل های گذرآب آماده بارش باشند تا شهر با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: در بحث پروژه های مختلف نیز باید اولویت بندی انجام شود و اعتبارات اندک نیز برای پروژه هایی با پیشرفت مناسب هزینه شود.

استاندار فارس تاکید کرد: پروژه های دهه فجر باید از هم اکنون مشخص و تلاش شود تا زمان افتتاح به طور کامل آماده شوند.

افشانی با اشاره به اینکه مدیری که بدهکار نباید خدمت نکرده است، گفت: در این وضعیت مالی و اعتباری باید از پیمانکاران فعال و قدرتمند استفاده شود و در این راستا مدیرانی که به پیمانکار بدهی نداشته باشند کاری انجام نداده اند.

وی افزود: خوشبختانه طرح هایی که امروز به شورای برنامه ریزی وارد می شد با گذشته تفاوت پیدا کرده اما باید همین روند ادامه داشته باشد.