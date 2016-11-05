به گزارش خبرنگار مهر، سردار روح الامین قاسمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه بسیاری از هموطنان ساکن در استان­‌های شرقی کشور، محورهای سمنان را برای رسیدن به مرزهای عراق انتخاب می کنند، بیان داشت: تدابیری در این زمینه اندیشیده شده تا امنیت کامل انتظامی- ترافیکی زائران برقرار شود.

وی با تاکید بر اینکه شرایط لازم را برای عبور زائران اربعین حسینی از محورهای استان سمنان فراهم خواهیم کرد، افزود: در این راستا استقرار گشت های محسوس و نامحسوس تقویت می شود و با حادثه سازان به شدت برخورد خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و تردد وسایل نقلیه متعدد از راه های مواصلاتی آن، تصریح کرد: امنیت ترافیکی و جاده ای همواره از اولویت های این فرماندهی بوده است.

قاسمی افزود: افزایش گشت ­های پلیس راه در محورهای استان سمنان، کنترل ترافیک شهری و برون شهری، برخورد با رانندگان متخلف به خصوص متخلفان حادثه ساز و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اقداماتی است که از چند روز قبل اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در محورهای استان سمنان به ویژه محور بین المللی تهران – مشهد و بالعکس که بیش از ۶۰۰ کیلومتر آن در محدوده استان ما قرار گرفته، ۳۳ دوربین کنترل ترافیک جاده ای بر رفتار رانندگان وسایل نقلیه نظارت خواهند داشت، گفت: مسافران اتوبوس­‌ها می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف رانندگی موضوع را با ارسال پیامک به سامانه ۱۱۰۱۲۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از همکاری سایر دستگاه های اجرایی در حوزه ترافیک استان قدردانی کرد و گفت: این تعامل و ارتباط دوسویه در این ایام نیز مشهود است و گشت های جاده ای سایر دستگاه های امدادی و خدماتی با همکاری پلیس در مسیر خدمت به مردم و زائران اربعین انجام می شود.